18 op 18 voor Roberto Martinez: Portugal haalt met 9-0 (!) recordzege tegen Luxemburg

Een hemelsbreed verschil met de partij tegen Slowakije van afgelopen vrijdag.

Toen haalde het Portugal van voormalig Belgisch bondscoach Roberto Martínez het met de hakken over de sloot (0-1). Vanavond antwoordde het met een 9-0-recordzege tegen Luxemburg.

Gonçalo Ramos, de vervanger van de afwezige Ronaldo, had na een half uur al twee treffers achter zijn naam. En ook Gonçalo Inacio en Diogo Jota namen elk twee doelpunten voor hun rekening.

De overige treffers kwamen op naam van Ricardo Horta, Bruno Fernandes en Joao Felix.

Onder Martinez boekt Portugal een indrukwekkende achttien op achttien in groep J van de EK-kwalificaties. Eerste achtervolger Slovakije volgt reeds op vijf punten.

De Slovaken wonnen met 3-0 van Liechtenstein. De eindstand in dat duel stond al na zeven minuten op het bord. Luxemburg is met tien punten de verrassende derde in de groep, waarin IJsland in extremis met 1-0 won van Bosnië-Herzegovina