Met de hakken over de sloot: Bruno Fernandes schenkt Roberto Martinez nipte zege tegen Slowakije

Er is nog werk aan de winkel voor Roberto Martínez en de zijnen.

Aan sterren geen gebrek bij de Portugese nationale ploeg. Zo stond ook Cristiano Ronaldo opnieuw een volledige wedstrijd in de spits. Maar het blijft bij de Portugezen o zo moeilijk om zich te presenteren als een team.

Ook in het EK-kwalificatieduel tegen Slowakije had portugal het niet onder de markt. In Bratislava botste het op een stugge tegenstander, maar zoals dat met sterren gaat, is er altijd wel één felle fonkel per avond.

Die flits kwam deze keer van Bruno Fernandes, die zich in het slot van de eerste helft goed doorzette en het leer netjes - vanuit een scherpe hoek - gekruist raak schoot.

Hij kroonde zich op die manier meteen tot matchwinnaar, want het wachten op een nieuwe fonkel, was deze keer zoals wachten op Godot.

Bij Slovakije mocht Patrik Hrosovsky (Genk) in het slot nog invallen, maar ook hij kon het tij niet keren.