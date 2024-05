Met de roeiers als voorbeeld? Kajakker Bram Sikkens doet met nieuwe partner ultieme gooi naar Olympische Spelen

ma 6 mei 2024 13:41

Tien dagen na de roeiers mogen de kajakkers het water op voor hun olympisch kwalificatietoernooi. In Szeged (Hon) peddelen ze voor de laatste tickets voor Parijs 2024. Bram Sikkens doet een ultieme gooi met zijn nieuwe partner Rafaël Bastiaens. "Ik had niet verwacht dat we nog zo’n goeie combinatie zouden kunnen maken", blikt hij vooruit.

Sikkens-Bastiaens en niet Sikkens-Peters? Klopt, want omdat Artuur Peters zich individueel wel al kon plaatsten voor de Olympische Spelen, mag Bram Sikkens niet meer met hem varen in de kwalificatiestrijd. "Een stomme regel", noemde Sikkens het al, maar intussen is

de knop omgedraaid. In Szeged is in de K2 nog één olympisch ticket te verdienen en hoewel de kans niet groot lijkt, wil hij er toch alles aan doen. Samen met Rafaël Bastiaens dus. "Hij is een van onze beloften, 21 jaar oud en ging al mee op verschillende winterstages naar Sevilla", vertelt Sikkens over zijn nieuwe partner. "De voorbije winter hebben we in Spanje tests gedaan met verschillende combinaties en met hem had ik de beste connectie en liep de boot ook het beste." (lees voort onder de Instagrampost)

