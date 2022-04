Kajakker Artuur Peters valt in en verpulvert record in Container Cup: "Gek hoeveel berichten ik plots krijg"

En niet een beetje. Peters stapte uit de container met de topchrono 7'09"32. Dat is maar liefst 50 seconden sneller dan Lemmelijn (7'59"82). Hij was vorig seizoen als eerste onder de 8 minuten gedoken.

In De Container Cup moeten topsporters een zevenkamp afwerken. In de laatste aflevering van het derde seizoen heeft kajakker Artuur Peters roeier Ward Lemmelijn van de troon gestoten.

"En zeggen dat ik eerst geen zin had om deel te nemen", doet Artuur Peters zijn verhaal.

"Via via hadden ze me de dag ervoor te pakken gekregen. Of ik kon invallen? Ik geloof dat er een duo voetballers had afgezegd."

"Ik was op mijn tenen getrapt, maar mijn vriendin heeft me toch kunnen overtuigen om mijn koppigheid aan de kant te schuiven. "Ik zou dat goed doen", zei ze."

En of Peters het goed deed in de container. "Zonder te oefenen", lacht hij. "Het was de eerste keer dat ik een golfstick vastpakte. Die 153 meter was dus een lucky shot."

De berichten op zijn telefoon stroomden binnen. "Gek hoeveel ik er gekregen heb. Ik presteer al jaren in mijn kajak, maar dit overtreft alles."

Heeft Ward Lemmelijn hem ook gefeliciteerd? Peters: "Ja, meteen. We zien mekaar regelmatig op het water in het sportcentrum van Hazewinkel."