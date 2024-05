Zijn de pure sprinters wel welkom in deze Giro? "Nu is het nog haalbaar, maar het is niet makkelijk"

ma 6 mei 2024 13:24

Na een zwaar openingsweekend voor de punchers en de klassementsmannen mogen de sprinters vandaag ontwaken. In het begin van deze week krijgen ze een viertal kansen, maar bijna elke dag liggen er valkuilen op het parcours. Wordt het de zuivere rassprinters te lastig gemaakt? De hoofdrolspelers nuanceren.

Vlakke etappes met een klassiek (en saai) verloop zijn niet in trek bij koersorganisatoren en wielerliefhebbers. De oplossing: gooi enkele hindernissen op het parcours en zeker in de finale, waardoor het nog alle kanten uitkan. De ingrepen verhogen de spektakelwaarde, maar de parcoursbouwers dagen sprinters als Tim Merlier en Fabio Jakobsen steeds vaker en steviger uit. Hoe meer knikjes en heuvels, hoe meer hun snelheid en power afbot. "Dat het ons niet gemakkelijk wordt gemaakt? Ja, maar ze hebben hier een Italiaanse sprinter die goed is in die zaken", gniffelt Tim Merlier. De sprinter van Soudal-Quick Step doelt op Jonathan Milan (Lidl-Trek). "Dat zal er ook mee te maken hebben, zeker?" "Het zijn deze week geen gemakkelijke aankomsten, maar het is niet onmogelijk. Het moet nog haalbaar zijn, zeker in deze fase van de Giro nog. Misschien wordt het moeilijker in de 2e of 3e week."

Lastige finales? Het zal er wel mee te maken hebben dat ze hier een Italiaanse sprinter hebben die daar goed in is. Tim Merlier

Maar hoe hard heeft ook het eerste weekend al op de lichamen van de sprinters ingehakt? Merlier: "Ik kan alleen maar tevreden zijn. Ik heb laten lopen waar ik wilde en ik ben nog niet gelost geweest. Dat lossen zal nog wel volgen." "We hebben ons redelijk kunnen sparen. We zijn nooit in de problemen geraakt", vulde loods en maatje Bert Van Lerberghe aan. "Vanochtend ben ik voor het eerst opgestaan met stress", gaf de sprintkopman nog toe. "Het was de eerste meeting waarbij je bijna uit je lichaam schudt van de stress. Dan weet je dat je zal sprinten, maar je doet het voor dat gevoel."

Een heuveltje