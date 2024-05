België verkoopt voorlopig geen tickets voor Nations League-wedstrijd tegen Israël

De Belgische voetbalbond heeft besloten om voorlopig geen tickets beschikbaar te stellen voor de thuiswedstrijd tegen Israël in de Nations League op 6 september. Die beslissing komt er in functie van de veiligheid.

Voorlopig zullen de fans van Rode Duivels geen tickets kunnen kopen voor het Nations League-duel tegen Israël in september. Die beslissing is er gekomen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

"De Koninklijke Belgische Voetbalbond staat permanent in contact met de veiligheidsdiensten, de stad Brussel en de Federale Regering. De veiligheidssituatie wordt geanalyseerd en de evoluties van kortbij geëvalueerd. Meer nieuws volgt later", stelt de federatie.

Fans kunnen al wel tickets bestellen voor de andere thuiswedstrijden tegen Frankrijk (14 oktober) en Italië (14 november). Vandaag is de verkoop gestart voor de leden van de officiële fanclub 1895. Die voorrangsperiode loopt nog tot woensdag 22 mei. Vanaf donderdag 23 mei kan iedereen tickets kopen.

"We weten dat een uitverkocht Koning Boudewijnstadion een enorme boost geeft aan onze Rode Duivels. We rekenen dus op een uitzinnig supporterslegioen voor onze thuiswedstrijden tegen Frankrijk en Italië. Voor de wedstrijd tegen Israël, staan we in contact met de overheden. Maar veiligheid gaat altijd voor", aldus Piet Vandendriessche, CEO van de KBVB.