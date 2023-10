Timothy Castagne na kritiek op Thibaut Courtois: "Niet op vingers getikt, maar had het beter niet gedaan"

Thibaut Courtois is uiteraard niet geselecteerd voor de Rode Duivels aangezien de doelman van Real Madrid nog maanden in de lappenmand ligt.

Maar tussen de keeper en de nationale ploeg zit er een haar in de boter. In juni verliet Courtois de selectie na een dispuut over de aanvoerdersband en een blessure.

Nadien ontvouwde zich een verbale oorlog tussen de bondscoach en de doelman, maar door de blessure van Courtois werd de saga tijdelijk naar het achterplan verdreven.

Tot Timothy Castagne het vuur in Le Soir weer oppookte. "Het zou raar zijn mocht Thibaut nu terug bij de nationale ploeg komen, alsof er niets gebeurd is", klonk het vandaag in de Franstalige krant.

"Willen we deze groep opofferen voor één speler? Volgens mij had Thibaut toen gewoon bij de groep kunnen blijven."