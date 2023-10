Niet Arthur Vermeeren, wel Mandela Keita is de grote verrassing in selectie Rode Duivels

23 van de 24 namen die Domenico Tedesco afriep in Tubeke waren dezelfde als in de vorige interlandbreak.



Maar de enige wissel was wel een verrassing: geen Arthur Vermeeren, wel zijn Antwerp-ploegmaat Mandela Keita. Nochtans maakte die eerste veel indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Sjachtar Donetsk.



"Maar dit betekent niet dat Arthur niet klaar is", duidde Tedesco. "Hij staat dicht bij een selectie. Ik zag hem bezig tegen Sjachtar, maar ik was er niet voor Arthur."

"De vraag is niet of Arthur voor ons zal spelen, maar wanneer. Het is geen keuze tegen Arthur, maar keuze voor Mandela. Hij zal misschien denken: waarom ik niet? Ik zal met hem spreken, want hij is erbij bij U21. Dit is een beslissing voor dit tweeluik, niet voor de toekomst."

Voor Keita is zijn selectie een nieuwe stap in zijn carrière. De middenvelder brak vorig seizoen helemaal door tijdens een uitleenbeurt aan Antwerp door OH Leuven.



Deze zomer nam de Great Old het 21-jarige talent definitief over voor een bedrag van ruim 7 miljoen euro.