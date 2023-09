Selectie Rode Duivels: geen Lavia of Cuypers, wel Lukaku en debutant Siquet

clock 12:22 12 uur 22. Tedesco heeft zijn zegje gedaan. De Duivels komen volgende week zaterdag in actie in Azerbeidzjan, dinsdag volgt een wedstrijd thuis tegen Estland. . Tedesco heeft zijn zegje gedaan. De Duivels komen volgende week zaterdag in actie in Azerbeidzjan, dinsdag volgt een wedstrijd thuis tegen Estland.



clock 12:17 12 uur 17. Dat Carrasco naar Saudi-Arabië gaat? Wie ben ik om een transfer te veroordelen? Ik zal nooit vooroordelen hebben over een competitie, zonder er zelf te gaan kijken. Maar dat betekent niet dat hij er de volgende keer sowieso bij is. Domenico Tedesco. Dat Carrasco naar Saudi-Arabië gaat? Wie ben ik om een transfer te veroordelen? Ik zal nooit vooroordelen hebben over een competitie, zonder er zelf te gaan kijken. Maar dat betekent niet dat hij er de volgende keer sowieso bij is. Domenico Tedesco

clock 12:16 12 uur 16. (Nog) geen Cuypers: "Hij verdient een selectie". Hugo Cuypers droomde na zijn knalprestaties bij AA Gent luidop van een selectie, maar valt uit de boot. "Hij behoorde tot de vier spitsen die we volgen", bekende Tedesco. "Hij heeft gelijk dat hij van een selectie droomt, hij verdient dat ook. Ik had een goed gesprek met hem en zijn coach. Maar het is ook belangrijk voor hem dat hij weet dat we rekening houden met hem." . (Nog) geen Cuypers: "Hij verdient een selectie" Hugo Cuypers droomde na zijn knalprestaties bij AA Gent luidop van een selectie, maar valt uit de boot. "Hij behoorde tot de vier spitsen die we volgen", bekende Tedesco.



"Hij heeft gelijk dat hij van een selectie droomt, hij verdient dat ook. Ik had een goed gesprek met hem en zijn coach. Maar het is ook belangrijk voor hem dat hij weet dat we rekening houden met hem."

clock 12:15 12 uur 15. We hebben nog enkele dagen om met de doelmannen te spreken en aan het werk te zien op training. Daarna zullen we kiezen wie start. Of het mijn bedoeling is om een vaste nummer 1 te kiezen (in afwezigheid van Courtois)? Niet echt nee. Domenico Tedesco. We hebben nog enkele dagen om met de doelmannen te spreken en aan het werk te zien op training. Daarna zullen we kiezen wie start. Of het mijn bedoeling is om een vaste nummer 1 te kiezen (in afwezigheid van Courtois)? Niet echt nee. Domenico Tedesco

clock 12:13 12 uur 13. Lavia niet fit, Vermeeren en Keita bij beloften. Enkele jonge Belgen, zoals Jeremy Doku en Roméo Lavia, maakten deze zomer toptransfers. "Maar het is niet aan mij om dat te beoordelen. Ze moeten spelen, dat is het belangrijkste voor jonge spelers. Het is aan hen om die keuze op hun gevoel te maken." Chelsea-middenvelder Lavia haalde selectie in juni, maar is er nu niet bij. "We hebben goed contact met Chelsea. We zijn overeengekomen dat het beter was om Lavia niet te selecteren, omdat hij niet fit genoeg is." Bij Antwerp, dat zich plaatste voor de Champions League, schitterden er twee jonge Belgen op het middenveld: Mandela Keita en Arthur Vermeeren . "Ik was heel erg onder de indruk van Antwerp. Keita en Vermeeren deden het heel goed, maar ze kunnen ook minuten maken bij de U21. We moeten het juiste moment afwachten om hen te brengen. Dat geldt ook voor Maxim De Cuyper ." . Lavia niet fit, Vermeeren en Keita bij beloften Enkele jonge Belgen, zoals Jeremy Doku en Roméo Lavia, maakten deze zomer toptransfers. "Maar het is niet aan mij om dat te beoordelen. Ze moeten spelen, dat is het belangrijkste voor jonge spelers. Het is aan hen om die keuze op hun gevoel te maken."



Chelsea-middenvelder Lavia haalde selectie in juni, maar is er nu niet bij. "We hebben goed contact met Chelsea. We zijn overeengekomen dat het beter was om Lavia niet te selecteren, omdat hij niet fit genoeg is."



Bij Antwerp, dat zich plaatste voor de Champions League, schitterden er twee jonge Belgen op het middenveld: Mandela Keita en Arthur Vermeeren. "Ik was heel erg onder de indruk van Antwerp. Keita en Vermeeren deden het heel goed, maar ze kunnen ook minuten maken bij de U21. We moeten het juiste moment afwachten om hen te brengen. Dat geldt ook voor Maxim De Cuyper."

clock 12:08 12 uur 08. Hugo Siquet doet het erg goed bij Cercle en speelde ook goed EK met de beloften. Saelemaekers raakte gisteren geblesseerd bij Bologna, daarom belden we vanochtend naar Hugo. Domenico Tedesco. Hugo Siquet doet het erg goed bij Cercle en speelde ook goed EK met de beloften. Saelemaekers raakte gisteren geblesseerd bij Bologna, daarom belden we vanochtend naar Hugo. Domenico Tedesco

clock 12:06 12 uur 06. Over Courtois: "We bleven in contact". Ook de zaak-Courtois werd besproken op de persbabbel. "We hopen dat Thibaut snel terug is na zijn blessure, dat is het belangrijkste", opende Tedesco. "We zijn in contact gebleven, vooral via Frank Vercauteren, die hem al lang kent. Na zijn gesprek met Vercauteren wilden we een meeting met mezelf organiseren, maar de dag erna raakte hij geblesseerd." Of een reünie plausibel is? "We zullen zien, we willen nu gewoon dat hij goed herstelt. Er is geen deadline. Het leven is te kort om ons daarop vast te pinnen, we moeten genieten", klonk het enigszins filosofisch, maar ook ontwijkend. . Over Courtois: "We bleven in contact" Ook de zaak-Courtois werd besproken op de persbabbel. "We hopen dat Thibaut snel terug is na zijn blessure, dat is het belangrijkste", opende Tedesco.



"We zijn in contact gebleven, vooral via Frank Vercauteren, die hem al lang kent. Na zijn gesprek met Vercauteren wilden we een meeting met mezelf organiseren, maar de dag erna raakte hij geblesseerd."



Of een reünie plausibel is? "We zullen zien, we willen nu gewoon dat hij goed herstelt. Er is geen deadline. Het leven is te kort om ons daarop vast te pinnen, we moeten genieten", klonk het enigszins filosofisch, maar ook ontwijkend.

clock 12:04 12 uur 04. Lukaku en ik hebben bijna elke dag contact gehad. Ik was op de hoogte van zijn transfer. Zijn selectie is nooit een issue geweest. In de voorbije wedstrijden zagen we hoe belangrijk hij voor ons is. Niet alleen als speler op het veld, maar ook in de kleedkamer. Domenico Tedesco. Lukaku en ik hebben bijna elke dag contact gehad. Ik was op de hoogte van zijn transfer. Zijn selectie is nooit een issue geweest. In de voorbije wedstrijden zagen we hoe belangrijk hij voor ons is. Niet alleen als speler op het veld, maar ook in de kleedkamer. Domenico Tedesco

clock 12:03 12 uur 03. Lukaku zit wel degelijk in de selectie. Al bij al niet echt een verrassing. Wat wel een verrassing is: de selectie van Cercle-wingback Hugo Siquet. Hij debuteert bij de Rode Duivels. . Lukaku zit wel degelijk in de selectie. Al bij al niet echt een verrassing. Wat wel een verrassing is: de selectie van Cercle-wingback Hugo Siquet. Hij debuteert bij de Rode Duivels.



clock 12:00 12 uur . Daar is Tedesco. De bondscoach heeft zijn lijstje klaarliggen. On est parti. . Daar is Tedesco. De bondscoach heeft zijn lijstje klaarliggen. On est parti.

clock 11:58 11 uur 58. Vraagstuk Lukaku. Een van de vraagstukken in de selectie is Romelu Lukaku. De spits onderhield dan wel zijn competitie bij de beloften van Chelsea, Lukaku speelde nog geen minuut dit seizoen. Laat Tedesco zijn recordschutter thuis of heeft hij genoeg krediet? Ook interessant: krijgen er opnieuw enkele jonge Belgen hun kans? Antwerp-goudhaantje Arthur Vermeeren maakte indruk in de Champions League tegen AEK Athene. Bij Club Brugge was linksback Maxim De Cuyper dan weer een van de uitblinkers. Ook de naam van Standard-verdediger Zinho Vanheusden luidde deze week. . Vraagstuk Lukaku Een van de vraagstukken in de selectie is Romelu Lukaku. De spits onderhield dan wel zijn competitie bij de beloften van Chelsea, Lukaku speelde nog geen minuut dit seizoen. Laat Tedesco zijn recordschutter thuis of heeft hij genoeg krediet?



Ook interessant: krijgen er opnieuw enkele jonge Belgen hun kans? Antwerp-goudhaantje Arthur Vermeeren maakte indruk in de Champions League tegen AEK Athene. Bij Club Brugge was linksback Maxim De Cuyper dan weer een van de uitblinkers. Ook de naam van Standard-verdediger Zinho Vanheusden luidde deze week.

clock 11:53 11 uur 53. Opnieuw enkele verrassingen? Bij de vorige selectie in juni verraste bondscoach Domenico Tedesco met enkele debutanten. Ameen Al Dakhil (Burnley), Olivier Deman (Cercle Brugge, ondertussen Werder Bremen), Mike Trésor (Genk) en Arnaud Bodart (Standard) waren er toen voor het eerst bij. Mogelijk tovert Tedesco vandaag opnieuw enkele witte konijnen uit zijn hoed. De wedstrijden tegen voetbaldwergen Azerbeidzjan en Estland bieden de bondscoach alvast de ruimte om wat uit te proberen. . Opnieuw enkele verrassingen? Bij de vorige selectie in juni verraste bondscoach Domenico Tedesco met enkele debutanten. Ameen Al Dakhil (Burnley), Olivier Deman (Cercle Brugge, ondertussen Werder Bremen), Mike Trésor (Genk) en Arnaud Bodart (Standard) waren er toen voor het eerst bij.



Mogelijk tovert Tedesco vandaag opnieuw enkele witte konijnen uit zijn hoed. De wedstrijden tegen voetbaldwergen Azerbeidzjan en Estland bieden de bondscoach alvast de ruimte om wat uit te proberen.



clock 11:08 11 uur 08. Rode Duivels Zet u schrap voor een dolle Deadline Day: rond deze Rode Duivels wordt het nog spannend

clock 11:07 11 uur 07.