Tedesco had "ander profiel nodig" dan Vermeeren: "Zou jammer zijn om Arthur op de bank te zetten"

Ondanks de enorme ontgoocheling voor Antwerp in de Champions League was er één lichtpunt tegen Sjachtar Donetsk: Arthur Vermeeren speelde een heel sterke wedstrijd.

Iedereen had de jonge middenvelder dan ook voor het eerst bij de Rode Duivels verwacht, maar bondscoach Domenico Tedesco riep Vermeeren toch niet op.

"Arthur was inderdaad heel scherp tegen Sjachtar", beaamde Tedesco. "Hij was enorm goed in de eerste helft."

De vraag die Tedesco dan ook meteen voor de voeten geworpen kreeg: waarom krijgt Vermeeren dan geen plekje in de selectie? "We verwachten een moeilijke wedstrijd tegen Oostenrijk en Zweden, die heel fysiek spelen."

"Daarom hebben we veel kracht nodig op het middenveld en kozen we voor Mandela Keita", verklaarde de bondscoach.

"Vermeeren is niet het profiel dat ik nu nodig acht. Hij is een ander soort speler. Dat betekent niet dat Arthur niet klaar is. Hij staat dicht bij een selectie. De vraag is niet of hij wordt opgeroepen, maar wanneer."