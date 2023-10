Vóór zijn droomjaar kende hij een donkere periode: 4 dingen die u moet weten over Rode Duivel Mandela Keita

In het leven, maar ook in een carrière kan het snel gaan. Vraag maar aan Mandela Keita (21) - sinds gisteren Rode Duivel, terwijl hij een jaar eerder nog op een zijspoor zat bij OH Leuven. Een voorstelling.

Van bankzitter naar kampioen

Het was een van de opmerkelijkste transformaties van vorig seizoen. Bij zijn opleidingsclub OH Leuven twijfelde niemand aan het enorme talent van Mandela Keita. Alleen verzeilde de middenvelder na een blessure op de bank.



Groot was dan ook de verbazing dat Antwerp hem in de slotminuten van de wintermercato binnenhaalde op huurbasis. En nóg straffer was zijn onmiddellijke impact op de ploeg. Keita lag door zijn constante prestaties mee aan de basis van de historische dubbel van de Great Old. Nadien ontvouwde zich een pokerspel voor miljoenen tussen Antwerp en OH Leuven. Het stamnummer 1 vond de aankoopoptie van 10 miljoen te hoog, OHL schermde dan weer met interesse van clubs uit alle toplanden. Uiteindelijk vonden alle partijen toch een akkoord over een nieuwe huurdeal.

Verloor vorig jaar zijn vader

Keita ging in 2022 niet alleen sportief, maar ook persoonlijk door een donkere periode. In november verloor hij onverwacht zijn vader, een voormalig Guinees international, door een ongeval. Ondanks het feit dat Keita's vader afwezig was - zijn moeder bracht hem alleen groot in België - viel het verlies hem zwaar. "Ook al was je er niet (echt), dankzij jou ben ik de man die ik vandaag ben", schreef de middenvelder zijn gevoelens neer op Instagram. "Ons laatste gesprek was ook altijd dat je me aanmoedigde om te zorgen voor de rest en alles te geven op het veld als voetballer." Vier jaar eerder moest Keita ook afscheid nemen van Ali Tercan, zijn ploegmaat bij OHL en boezemvriend.

Uitstekende band met Vermeeren

Minstens even vaak als over Keita ging het gisteren over Arthur Vermeeren. De Antwerp-middenvelder die verrassend géén oproepingsbrief kreeg van Tedesco.

Of dat voor wrevel zal zorgen tussen de ploegmaats? Allerminst. De twee hebben een uitstekende band en gunnen elkaar alle succes. "Arthur was zelfs de eerste die mij kwam feliciteren", lachte Keita gisteren op een persmoment. Afgelopen zomer stond Vermeeren ook al vooraan in de rij om Keita te overtuigen terug te keren naar Antwerp. "We hebben dan ook een geweldige connectie, op en naast het veld.”

Geen frisdrank, wel pasta