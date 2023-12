Julian Alaphilippe rijdt na 10 jaar nog eens de Tour Down Under

Alaphilippe maakte begin 2014 zijn debuut in de WorldTour in de Tour Down Under, dat was toen trouwens zijn allereerste koers als renner van het team van Patrick Lefevere. Straks begint de 31-jarige aan zijn 11e seizoen bij Quick Step.



Na zijn wereldtitels van 2020 en 2021 begon hij het daaropvolgende seizoen half februari telkens in de Tour de la Provence in eigen land. In 2023 reed hij eind januari enkele koersen in Spanje.



Sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik in april 2022 is Alaphilippe op zoek naar de beste versie van zichzelf.



