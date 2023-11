Dries Devenyns blijft als ploegleider aan boord bij Soudal - Quick Step: "Ik kan niet blijer zijn"

"Nu sla ik een nieuwe weg in", zegt de 40-jarige ex-renner. "Ik ga de job van ploegleider leren kennen."

Devenyns vulde jarenlang de rol in als wegkapitein bij Soudal - Quick Step. Kopmannen als Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel konden op zijn onvoorwaardelijke steun rekenen.

"Het was niet eenvoudig om een punt achter mijn carrière te zetten", gaat hij voort. "Deze kans grijp ik met beide handen."

"Ik kan niet blijer zijn", reageert Devenyns, die begin oktober in Italië zijn laatste koers reed.

Dries Devenyns ruilt zijn fiets voor een andere plaats in het peloton. Vanaf volgend jaar neemt hij plaats in de volgauto van Soudal - Quick Step . Devenyns zal zowel het WorldTour- als het developmentteam bijstaan met zijn ervaring.

Lefevere: "Hij is gepassioneerd en hij houdt van de sport"

"Dries heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld binnen de ploeg. We kunnen hem een vriend noemen", reageert teammanager Patrick Lefevere.

"Dries koestert de Wolfpack-spirit. We zijn verheugd dat we samen met hem de 22e jaargang van onze ploeg aansnijden."

"Het wordt een uitdaging voor Dries", weet Lefevere, "maar we hebben vertrouwen in hem. Hij is gepassioneerd en hij houdt van de sport."