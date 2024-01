BEKIJK: Australiër Sam Welsford opent Tour Down Under met sprintzege: "Met bijna 100 km/u in de finale"

di 16 januari 2024 06:24

Tour Down Under Wegwedstrijd 34 °C 144 km 01:48 Tanunda - 05:15 Tanunda Sam Welsford einde 0 20 40 60 80 100 120 140 144

Aan de andere kant van de wereld is het wielerseizoen van start gegaan met een zege voor de Australische sprinter Sam Welsford (Bora-hansgrohe). Hij was in eigen land de snelste in de openingsrit van de Tour Down Under. Biniam Girmay en Caleb Ewan beten in het (rode) zand.

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( Instagram ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Sam Welsford heeft zijn nieuwe ploeg meteen een zege geschonken. De 27-jarige Australiër, opgeleid op de piste, was iedereen te snel af in rit 1 van de Tour Down Under. Welsford kon in Tanunda rekenen op een lead-out van de Nederlander Danny van Poppel. De nieuwkomer bij Bora-Hansgrohe rondde het werk uitstekend af, hij won voor de Duitser Phil Bauhaus, de Eritreeër Biniam Girmay en een andere Australiër, Caleb Ewan. Milan Fretin was de beste Belg op de 12e plaats. Welsford is uiteraard ook de eerste klassementsleider, met 4 bonificatieseconden voorsprong op Bauhaus en 6 op Girmay. (scrol omlaag voor een reactie van de winnaar)

Uitslag Rit 1 naam resultaat ploeg 1 Sam Welsford 3:25:56 BORA - hansgrohe BOH 2 Phil Bauhaus +0 Bahrain Victorious TBV 3 Biniam Girmay +0 Intermarché - Wanty IWA 4 Caleb Ewan +0 Team Jayco - AlUla JAY 5 Jhonatan Narváez +0 INEOS Grenadiers IGD 6 Max Kanter +0 Astana - Qazaqstan Team AST 7 Danny van Poppel +0 BORA - hansgrohe BOH 8 Corbin Strong +0 Israel - Premier Tech IPT 9 Madis Mihkels +0 Intermarché - Wanty IWA 10 Mathias Vacek +0 Lidl - Trek LTK meer tonen

"Niet voldaan met een ritzege"

De honger is groot bij Sam Welsford. "We gingen met bijna 100 kilometer per uur naar de laatste kilometers", blies hij na afloop. De sprinter won niet alleen in eigen land, hij scoorde ook meteen voor Bora-hansgrohe. "Het is heel speciaal om in mijn eerste koers meteen te winnen. Ik ben nieuw, het is belangrijk dat ik voor de resultaten zorg." Voor een Australiër is de Tour Down Under bijna zo belangrijk als de Ronde van Frankrijk. "Ik heb nu een ritzege beet, maar voldaan zijn we niet", zei Welsford. "Ik heb veel zin in de rest van deze koers. Morgen denk ik dat de klassementsrenners het ons lastig gaan maken, maar ritten 3 en 4 zijn ook heel goeie sprintkansen." De Tour Down Under duurt nog tot en met zondag.

Felicitaties voor Sam Welsford in eigen land.