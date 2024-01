Het wielerjaar begint (voor de nachtraven): de Tour Down Under drukt de startknop in

Het BK veldrijden is nog maar net achter de kiezen, maar voor de wegrenners zit hun winterslaap erop. In de nacht van maandag op dinsdag begint met de Tour Down Under de eerste koers van het seizoen. Wie wordt de opvolger van Jay Vine?

Zelf won hij geen etappe, maar Vine had voldoende seconden gesprokkeld om Simon Yates en Pello Bilbao af te houden in het klassement.

Tour Down Under

Het is niet uitgesloten dat we van dag 1 tot en met rit 4 zullen kijken naar een sprint, al dan niet met een uitgedund peloton. Vooral de 2e etappe zou een verhakkelde groep kunnen opleveren.

In deze editie is er geen plaats voor werk tegen de klok. De snelle mannen komen tijdens de eerste dagen voldoende aan hun trekken.

Tour Down Under

De eerste (WorldTour-)koers van het seizoen wordt helaas overschaduwd door de tragische gebeurtenissen met Rohan Dennis.

Jay Vine zal zichzelf alleszins niet opvolgen. De Australiër heeft andere doelen geprikt en laat zijn thuiskoers schieten.

Bij UAE lijkt Diego Ulissi de vooruitgeschoven man, al werd de Italiaan net voor zijn afreis getroffen door een persoonlijk drama na een miskraam in zijn gezin.

Of trekken ze de kaart van Finn Fisher-Black? Neoprofs Isaac Del Toro en Antonio Morgado worden overigens ook meteen voor de leeuwen gegooid.

Voor Jayco - AlUla is dit hun Tour de France en met Simon Yates pakken ze uit met de topfavoriet.

Caleb Ewan mag zich meteen bewijzen na zijn exit bij Lotto, al voelde hij zich de voorbije dagen niet kiplekker door de hitte.

Kersvers Australisch kampioen Lucas Plapp zal zich met zijn handlanger Chris Harper ook in de kijker rijden. "We willen elke rit winnen en het klassement", speelde Plapp alvast geen verstoppertje.

Wie worden Yates' grootste uitdagers? Julian Alaphilippe is er na 10 jaar - zijn debuutseizoen bij de profs - nog eens bij in Australië. "Ik voel me goed en ontspannen", vertelde hij. "Mijn vorm is goed, maar de eerste koers is altijd een vraagteken en ook de hitte speelt hier een rol."

De Fransman kan de handschoen opnemen met onder meer Jack Haig, Georg Zimmerman, Filippo Ganna, Jhonatan Narvaez, George Bennett, Patrick Bevin, Oscar Onley, Ruben Guerreiro, Milan Vader, Johannes Staune-Mittet, Archie Ryan, Samuele Battistella, Bauke Mollema en Quinn Simmons.

In de sprints mag Ewan bikkelen met onder meer Phil Bauhaus, Biniam Girmay, Corbin Strong, Elia Viviani, Sam Welsford en Emils Liepins.

8 Belgen verschijnen aan de start. Zo maakt Laurens De Plus zijn wederoptreden na zijn crash in de ploegentijdrit van de Vuelta. Lotto-Dstny laat de Tour Down Under schieten.