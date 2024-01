Viva Mexico in de Tour Down Under: UAE-talent Del Toro blijft sprintend peloton voor

wo 17 januari 2024 06:28

Tour Down Under Wegwedstrijd 18 °C 141.6 km 01:52 Norwood - 05:21 Lobethal Isaac Del Toro einde 0 20 40 60 80 100 120 140 141.6

Isaac del Toro (20) heeft meteen prijs in zijn eerste dagen als profrenner. Het Mexicaanse toptalent van UAE-Emirates voerde een knap nummer op in rit 2 van de Tour Down Under. Met een ultieme aanval was Del Toro de sprinters te slim af.

"Isaac Del Toro zal dit jaar WorldTour-koersen rijden om te leren", klonk het voor het seizoen bij zijn ploeg UAE Team Emirates. Vannacht overtrof hij meteen de verwachtingen. Del Toro liet zich niet temmen in rit 2 van de Tour Down Under en pakte uit met een mooi nummer. Na een lange vlucht van de Australiër Luke Burns en de Nederlander Jardi van der Lee werd de finale gekleurd door een spervuur aan aanvalspogingen. Onder anderen Quinn Simmons en Luke Plapp, de nationale kampioenen van de VS en Australië, waagden hun kans. Uiteindelijk was het Del Toro die met een late aanval in de slotkilometer de ritzege naar zich toe trok. Hij bleef net uit de greep van het sprintende peloton en liet zien dat hij naast klimmen ook een stevige versnelling in huis heeft. De Australiër Corbin Strong en de Brit Stephen Williams finishten op 2 en 3, Biniam Girmay en Caleb Ewan vervolledigden de top 5. In het klassement neemt Del Toro de leidersplaats over van Sam Welsford, de winnaar van gisteren.

Del Toro was zielsgelukkig. "Dit is te gek, ik weet niet wat te zeggen", stamelde de winnaar van de Ronde van de Toekomst. "Vorig jaar was al gek en nu start ik het seizoen op deze manier."

Zelfs voor Australisch kampioen Luke Plapp is het puffen geblazen.

Caleb Ewan eindigt op de 5e plaats.

Stan Van Tricht rijdt vanaf dit jaar voor Alpecin-Deceuninck.