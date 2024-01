"De enige die in het wiel van Pogacar bleef op training", maak kennis met rijzende ster Antonio "Zorro" Morgado

di 16 januari 2024 09:18

In een nieuw wielerseizoen openen we ook altijd een vers blik neoprofs. Welke jonge toptalenten kunnen in hun eerste profjaar meteen gensters slaan? Vandaag richten we onze blik op UAE Team Emirates-jonkies Antonio Morgado en Isaac del Toro.

"Dat jonge kereltje was de enige die Tadej Pogacar kon volgen toen er nog eens doorgekoerst werd na 6 uur trainen tegen een gemiddelde van 40 km/u." Tim Wellens viel van zijn stoel tijdens zijn eerste trainingstochten met de 19-jarige Portugees Antonio Morgado. "Morgado is een speciale renner die zichzelf heel hard onderschat. Hij weet van zichzelf niet hoe sterk hij is."

Morgado wordt dit jaar al de grote revelatie op internationaal niveau. Matxin, sportief manager UAE Team Emirates

Wielerfans die in 2022 's nachts waren opgebleven om de WK-wegrit bij de junioren in Australië mee te pikken, zullen Morgado nog voor de geest kunnen halen. In een thriller van formaat moest de attractieve Portugees met de snor toen in de sprint nipt de duimen leggen voor de Duitser Emil Herzog. Bij UAE Team Emirates waren ze er als de kippen bij om Morgado vast te leggen tot en met 2027. "Ik denk niet dat dat Morgado een toprenner zal worden, ik ben er gewoon zeker van", is Matxin (sportief manager bij UAE) rotsvast overtuigd. "Morgado is goed, heel goed. Ik twijfel er niet aan dat hij in zijn eerste profjaar al in de prijzen zal rijden. Hij wordt dit jaar al de grote revelatie van het internationale peloton."

Dromen van de Tour, proeven van Vlaanderen

Bij de junioren kreeg Morgado van collega's steevast de bijnaam Zorro. Omdat hij dezelfde snor en dezelfde voornaam deelt met Zorro-acteur Antonio Banderas. Op welke terreinen kan "Zorro" Morgado de komende jaren uitgroeien tot een gemaskerde held? "Bergop kan Antonio goed uit de voeten, maar hij is geen pure klimmer van 50 kilogram", onderstreept Matxin. "Met zijn snelheid en veelzijdigheid kan hij perfect tot zijn recht komen in de klassiekers."

Ik droom al heel mijn leven van de Tour, maar ik ben nog wat te zwaar. Antonio Morgado

En Morgado zal in de Vlaamse klassiekers meteen voor de leeuwen gegooid worden. Tot grote verrassing van de Portugees zelf. "Ik heb nog nooit in Vlaanderen gekoerst", bekent Morgado. "Het zal een ontdekkingstocht worden." Diep vanbinnen droomt de 19-jarige groeibriljant, zoals zoveel jonge snaken, van eeuwige glorie in de grote rondes.

"Ik droom er al heel mijn leven van om klassementsrenner te worden en te schitteren in de Tour." Maar er is voorlopig nog 1 struikelblok. "Ik ben wat zwaar, ik weeg 70,5 kilogram. We hebben tijd om daaraan te werken."

Antonio Morgado is vicewereldkampioen bij de beloften.

Bellen om 2 uur 's morgens

Bij UAE beseffen ze dat ze met Morgado een juweeltje in handen hebben. Maar de timide Portugees moet goed omringd worden. "Antonio is iemand die vertrouwen en warmte nodig heeft", zegt sportief manager Matxin. "Daarom dat ik me om hem bekommer en hem onder mijn vleugels neem. Dat heb ik nog nooit gedaan, ook niet bij Pogacar of Ayuso." Matxin heeft veel over voor het jonge toptalent. "Hij mag me op elk moment van de dag bellen, zelfs om 2 uur 's morgens. Al zal mijn vrouw dat misschien niet zo fijn vinden", lacht Matxin. Het vertrouwen in Morgado is groot binnen UAE. "Morgado is timide en praat weinig. Maar als hij op de fiets kruipt, is hij een andere persoon en wordt hij een killer. Ik denk niet dat hij een ster zal worden, ik ben er zeker van."

Antonio Morgado in actie in de Down Under Classic.

Wie is Antonio Morgado? leeftijd: 19 jaar

19 jaar nationaliteit: Portugees

Portugees bijnaam: Zorro

Zorro beste prestaties: zilver op WK voor junioren (2022), zilver op WK voor beloften (2023), 1e in Giro Lunigiana (2022), 2e in de Vredeskoers voor junioren (2022)

zilver op WK voor junioren (2022), zilver op WK voor beloften (2023), 1e in Giro Lunigiana (2022), 2e in de Vredeskoers voor junioren (2022) idool: João Almeida

João Almeida favoriete koers: Tour de France

Tour de France favoriet gerecht: pasta pesto

pasta pesto favoriete Netflix-serie: The Walking Dead

The Walking Dead grootste droom: een van de beste renners ter wereld worden

En er is ook nog een getalenteerde Mexicaan

Behalve Antonio Morgado is het binnen UAE ook uitkijken naar neoprof Isaac del Toro. De Mexicaan verbaasde vorig jaar met eindwinst in de Ronde van de Toekomst en de 3e plek in de Giro della Valle d'Aosta. "Voor die 2 mooie prestaties was er behalve ons team geen enkele WorldTour-ploeg geïnteresseerd in Del Toro. Wij hebben al 2 jaar contact met hem", zegt Matxin.



"Normaal gezien ging Del Toro eerst voor Caja Rural rijden, maar we zijn met alle partijen overeengekomen dat hij dit jaar al bij ons zou debuteren."

Isaac Del Toro zal dit jaar WorldTour-koersen rijden om te leren. In de rittenkoersen daaronder zal hij starten om te winnen. Matxin, sportief manager UAE Team Emirates

"Del Toro is een klimmer die goed is tegen de klok. Hij kan op termijn scoren in rittenkoersen. Maar we moeten eerst nog ontdekken hoe goed hij recupereert na lastige etappes." Welk programma schotelt UAE Del Toro voor in zijn eerste profjaar? "Een mix van rittenkoersen in de WorldTour en rittenkoersen van een lager niveau. In de WorldTour-koersen zal hij ervaring opdoen. In de rittenkoersen daaronder start hij met de ambitie om te winnen." "Normaal gezien rijdt Del Toro dit jaar nog geen grote ronde, tenzij hij een heel grote evolutie doormaakt. In zijn 2e jaar zal hij zonder druk debuteren in een grote ronde om te leren."