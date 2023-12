Heeft Nardi's hersenschudding wat te maken met zijn nieuwe blessure? "Er is een verhoogd risico, maar de studies zijn nog jong"

Is er een verband tussen de hersenschudding en de enkeltrauma?

Op 22 oktober liep Paul Nardi een hersenschudding op in de verliesbeurt tegen Cercle (2-0). Nog geen 6 weken later liep hij een zware enkelblessure op.

Is de kans op een letsel groter na een blessure? "Ja, er is een verhoogd risico", antwoordt Stijn Bogaerts, revalidatiearts van het UZ Leuven. "Al zijn de studies daarover nog jong."

"Het klopt ook wat Hein Vanhaezebrouck daags nadien zei: "Misschien moet je er niet te veel achter zoeken." Niet iedereen die een hersenschudding oploopt, zal zich ook zwaar blesseren."

Het onderzoek naar zulke verbanden staat nog in zijn kinderschoenen. Bogaerts: "Omdat het brein heel moeilijk te onderzoeken is. Het is geen spier waar je met een echografie naar kan kijken."

"En sportgeneeskunde is ook een jonge discipline", verduidelijkt de arts.