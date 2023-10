Nardi tijd niet inzetbaar na zware hersenschudding: "Zijn geheugen is deels gewist"

Het was een schrikwekkend beeld. Doelman Paul Nardi kreeg tijdens de match tegen Cercle Brugge de knie van spits Kevin Denkey op zijn achterhoofd en bleef daarna een tijdlang liggen. Hij werd op een draagberrie afgevoerd.

"Hij liep een zware hersenschudding op, gelukkig niet meer dan dat", vertelde trainer Hein Vanhaezebrouck enkele dagen na het incident. "Breuken werden er gelukkig niet vastgesteld."

"Hij was vanochtend op de training, maar alleen om zijn teammaats een bezoekje te brengen. Hij zit met veel zwarte gaten na het incident op Cercle Brugge. Hij heeft inmiddels de match herbekeken, maar herinnert zich amper iets van wat daar gebeurd is."

"De enige persoon die hij in het ziekenhuis herkende was zijn echtgenote. Het geheugen van mijn doelman is dus deels gewist. Hij kreeg gelukkig onmiddellijk goede zorgen en kan nu al pijnloos slapen."

AA Gent blijft logischerwijs heel voorzichtig. "Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. We volgen het met de medische staf nauwgezet op. Een dergelijke impact kan zelfs weken daarna nog zorgen voor andere hoofdletsels."

"Nardi is dus zeker nog niet inzetbaar de komende dagen. De match tegen Standard komt veel te vroeg voor hem. We monitoren hem verder en pas als alles weer oké is mag hij het doel weer in."