Zorgen om Gent-doelman Paul Nardi, die zware klap tegen hoofd krijgt: "Bij bewustzijn, maar echt niet goed"

"Hij is bij bewustzijn, maar het zag er echt niet goed uit. Paul is groggy, voelde zich slecht en kon niet goed zien. Het zal een vrij serieuze hersenschudding zijn."

"Paul is onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht", kwam trainer Hein Vanhaezebrouck nadien met een update over de doelman.

Nadat Cercle-spits Kévin Denkey de 2-0 tegen de netten gemikt had, liep de Togolees ongelukkig met zijn knie aan hoge snelheid vol tegen het achterhoofd van Gent-doelman Paul Nardi aan. Meteen was duidelijk dat de impact niet zonder gevolgen zou blijven voor de Fransman, die aangeslagen op de grasmat bleef zitten. De hulpverleners moesten Nardi vervolgens met een draagbaar van het veld helpen.

Strenge rode kaart

"Want zijn beide voettippen waren op de grond", oordeelde de coach. "Zijn voet was ook niet vooruit, hé. Zijn benen waren duidelijk geplooid en het was evenmin in volle sprint. Eigenlijk ging hij onder de tegenstander."

Vanhaezebrouck toonde zich wel kritisch voor de prestatie van zijn eigen ploeg.

"Het is onvoorstelbaar hoe we de kleedkamer uit kwamen. Ik had al het gevoel dat er weinig animo en drive was. En na die tegengoal zag ik ook niemand opstaan die de groep bij de hand nam. We hebben het dit seizoen al vaak goed gedaan, maar dit keer niet."