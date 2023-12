Vanhaezebrouck looft Nardi voor videoboodschap: "Het slachtoffer werd in één nacht ondersteuner van groep"

"Hoe het gaat met hem? Goed zou een misplaatst woord zijn, maar toch... Hij is al heel positief", vertelt Hein Vanhaezebrouck . "De pijn is onder controle en Nardi kijkt al naar de toekomst."

"Iedereen kan het nu een plaats geven en vooruitkijken naar de toekomst. Het is nu aan ons om hem te steunen in zijn revalidatie."

Een videoboodschap die nodig was, want veel ploegmaats waren nog aangeslagen, aldus Vanhaezebrouck. "Om Paul nu al met zo'n positieve mindset te zien, helpt de ploegmaats die het er nog moeilijk mee hadden."

"Een ongeluk, meer moet je er niet achter zoeken"

Hoelang AA Gent niet kan rekenen op Nardi, is nog niet duidelijk. "Het is nog te vroeg om het precies vast te stellen", zegt Vanhaezebrouck. "Maar dat het lang zal zijn, is duidelijk."

"Ze hebben geweldig werk geleverd in het UZ Gent. Het was een geluk bij een ongeluk dat het op 5 minuten van het UZ gebeurde, waar de topdokters van ons land werken. Hij was in heel goede handen."

Een verband tussen een eerdere hersenschudding van Nardi en zijn open beenbeuk, veegt Vanhaezebrouck van tafel. "Het is een uitzonderlijke casus, zoiets hebben de specialisten nog nooit gezien. Het is gewoon puur ongeluk, meer moet je er niet achter zoeken."

"Voor de rest moeten we er niet te veel meer over doorgaan. Ik zou het zonde vinden mochten er allerlei theorieën worden gezocht. Ik wil de pagina niet omdraaien, maar ik wil ze anders bekijken, in functie van de steun van Paul."