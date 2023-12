KAA Gent-doelman Paul Nardi is geopereerd: "Hij toont veerkracht en fighting spirit"

Voor Paul Nardi werd de Europese avond tegen Zorja Loehansk een ware nachtmerrie. Zonder contact met een medespeler liep de Franse doelman een zware enkel- en beenblessure op.

KAA Gent meldt dat Nardi intussen al "succesvol geopereerd is". "Onze doelman liep gisteren een zwaar enkeltrauma op. Dankzij deze operatie is het enkelgewricht nu gestabiliseerd", klinkt het nog.

"Onze club is hoopvol en positief gestemd over de verdere evolutie. Ook Paul zelf toont een opmerkelijke veerkracht en fighting spirit. Hij is vastberaden om zijn revalidatieproces tot een goed einde te brengen."

"We willen hierbij onze uitdrukkelijke dank uitspreken aan Het Vlaamse Kruis en het UZ Gent voor de uitstekende zorgen. Hun snelle handelen en ondersteuning gisteravond waren cruciaal in het welzijn van Paul. Hij krijgt nu de best mogelijke zorg van medische professionals."

"Tot slot wil Paul de fans en de voetbalgemeenschap bedanken voor de vele steunbetuigingen. Die zijn momenteel van onmisbare waarde voor hem."