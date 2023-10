Op zoek naar het motief achter opmerkelijke speech van Deila: "Hij deed het om machtsstrijd te winnen"

Het meest opmerkelijke moment van Club Brugge- Antwerp speelde zich na de wedstrijd af.

Ronny Deila had net de topper gewonnen en boekte zo - na de felbevochten triomf in Lugano - een tweede levensbelangrijke zege op een rij. Een ferme opluchting in Jan Breydel, maar in het interview na de wedstrijd was er weinig vreugde te bespeuren bij de coach. Integendeel.



"Ik heb naar een aantal mensen geluisterd en enkele wijzigingen doorgevoerd in mijn team, in plaats van mijn eigen ding te doen waar ik in geloof. Maar nu passen we mijn methodes weer toe en winnen we weer, dus dat is goed."

Een duidelijke uithaal naar bovenaf.