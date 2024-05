Zieke Cian Uijtdebroeks verlaat de Giro: "Geen woorden om mijn ontgoocheling te beschrijven"

Cian Uijtdebroeks is vandaag niet meer van start gegaan in de 11e etappe van de Giro. De Belg van Visma-Lease a Bike, leider in het jongerenklassement, is ziek. Hij reageert ontgoocheld op Instagram.

"Ik heb misschien een beetje last van mijn luchtwegen, maar dat hoeft geen groot probleem te zijn", klonk het dinsdag nog bij Cian Uijtdebroeks na de 10e rit in de Giro.

De renner van Visma-Lease a Bike probeerde zijn gesnotter en gehoest toen nog te relativeren, maar het probleem blijkt een dag later toch erger dan Uijtdebroeks gisteren liet uitschijnen.

Uijtdebroeks, die leider was in het jongerenklassement en 5e stond in het algemeen klassement, zal woensdag niet meer van start gaan in de 11e etappe. "De Giro moet voort zonder de grootste glimlach in het peloton", laat zijn team weten.

"Cian moet jammer genoeg opgeven. Hij voelde zich de voorbije dagen niet lekker en is gisteren na de rit ziek geworden. We zijn heel teleurgesteld dat we hem uit de koers moeten nemen. Voor het team is dit een serieuze domper."

Uijtdebroeks reageerde deze namiddag op Instagram. "Ik vind geen woorden om mijn ontgoocheling momenteel te beschrijven."

De opgave van Uijtdebroeks is een nieuwe tik voor Visma-Lease a Bike, dat eerder ook al Robert Gesink, Christophe Laporte en Olav Kooij zag opgeven. Zo houdt het Nederlandse team nu nog 4 renners over in de Giro: Edoardo Affini, Jan Tratnik, Attila Valter en Tim van Dijke.