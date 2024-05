Het meest mythische F1-team wou absoluut een Belg voor een topfunctie: wat maakt Jérôme d'Ambrosio zo bijzonder?

wo 15 mei 2024 16:45

Jérôme d'Ambrosio zijn transfer verraste zelfs zijn eigen kennissenkring. De Belgische ex-rijder verlaat de zijde van Mercedes-teambaas Toto Wolff en gaat het avontuur aan bij Ferrari. Hoe komt de mythische renstal uit bij onze landgenoot? En waarom zet D'Ambrosio die stap? Sporza Daily vraagt het aan kenners Massimo Bottiglieri en Sammy Neyrinck.

"Ik ken hem nog van in het begin van mijn carrière. Toch ben ik enorm verrast door het nieuws." Aan het woord is Massimo Bottiglieri, zelf heel actief in de racewereld en F1-watcher. Bottiglieri leerde Jérôme d'Ambrosio kennen bij Thierry Boutsen Racing. Dat hij jaren later naar Ferrari zou gaan, kon hij toen niet bedenken. "Zeker omdat hij bij Mercedes een fantastische job had met een stabiele toekomst. Al maakt hij voor zichzelf wel een toptransfer. Hij wordt de rechterhand van teambaas Fred Vasseur en krijgt de F1 Academy onder zijn hoede." Zo zit onze landgenoot aan de knoppen voor de toekomst in de koningsklasse.

Analytische keuze?

Een belangrijk persoon in zijn weg naar de top van de Formule 1 is Susie Wolff. Jawel, de vrouw van Toto. Zij zag het potentieel van D'Ambrosio in het plaatje passen van Mercedes. "Als racer was hij aan de top nooit enorm succesvol", weet ook Bottiglieri. Dus op zijn verdiensten als rijder kon hij niet teren. Wat overtuigde de Wolff-familie dan wel? "Jerome d'Ambrosio is hoog opgeleid en is een harde werker. Hij heeft oog voor details, houdt van organisatie en wil alles en iedereen voortdurend verbeteren. Zijn grootste kwaliteit is zijn analytisch vermogen." Alsook: de Belg straalt immer rust uit. Een kwaliteit dat bij het hectische Ferrari - dat leeft van de politieke spelletjes - meer dan welkom is.

Heel vaak werd er over hem gezegd: "Dat is de man die links van Wolff staat tijdens races", meer niet. Massimo Bottiglieri