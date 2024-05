BEKIJK - Shohei Ohtani slaat in de MLB met een waanzinnige homerun de bal uit het stadion

Ohtani is een waarlijks fenomeen. Hij is één van de enige spelers die zowel uitblinkt als pitcher (werper) en als slagman. Werpen doet hij trouwens met rechts, slaan met links.



Vorig jaar tekende de 29-jarige Japanner een tiencontract bij de LA Dodgers' ter waarde van ongeveer 650 miljoen euro. Dat maakt hem de best betaalde sporter aller tijden.