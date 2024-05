Jonathan Milan kopt zijn tweede ritzege binnen in de Giro voor de neus van Tim Merlier

Edoardo Affini

Al sinds 2021 rijdt de Italiaanse hardrijder Edoardo Affini in Nederlandse loondienst bij Visma-Lease a Bike en voorganger Jumbo-Visma. En daar heeft hij goede redenen voor.



Zijn opleiding genoot Affini namelijk ook al bij het Nederlandse SEG en hij leerde er in die periode ook zijn vriendin kennen. Op die manier leert hij de taal vanzelf, handig met teammaat Tim van Dijke in de vlucht nu.



Net als Van Dijke won Affini op zijn 27e al een rit in lijn en eentje tegen de klok. In 2019 schoot de Italiaan raak in de Tour of Britain en de Tour of Norway. Hij is bezig aan zijn 5e Giro op een rij, waar hij al liefst 3 keer op plek 2 strandde in een etappe. Ook vandaag zit een ritzege er niet in voor Affini.