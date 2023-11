Luister of bekijk nieuwe 90 minutes: "Hoefkens is op dit moment de levensverzekering van Deila"

"16 op 33 is te weinig, maar ik blijf rustig"

Trainer Ronny Deila van Club Brugge was opvallend mild over de zwakke prestatie van zijn team afgelopen zaterdag op het veld van KV Kortrijk (1-0).



Joris Brys had een déjà vu bij de reactie van Deila: "Ik heb het gevoel dat ik hem al 5 keer hetzelfde heb horen zeggen. Dat kan toch niet blijven duren."

"Op dit moment is Carl Hoefkens de levensverzekering van Deila", gaat Filip Joos nog een stapje verder.



"Ze beseffen in Brugge dat ze die mogelijks wat te vroeg hebben doorgestuurd, dat willen ze nu zeker niet doen."

"Hoefkens had wel nog de kwalificatie in de Champions League, dat was Belgische voetbalgeschiedenis", maakt Sam Kerkhofs een belangrijke kanttekening.



Toch denkt Joos dat er meerdere dingen spelen in de hoofden van de bazen bij Club: "Ze zijn Deila gaan halen bij een andere ploeg met een afkoopsom, ze denken nu dat ze hem tijd moeten geven. Waar ik het voor alle duidelijkheid mee eens ben."

