"Het wordt tijd dat Deila zijn zaken op orde krijgt, er komen belangrijke matchen aan voor Club"

Vandenbempt in een notendop:

De maand augustus liet het beste verhopen voor Club , maar een maand later is de balans: 1 keer gewonnen in 7 wedstrijden, 4 keer 1-1 op een rij

, maar een maand later is de balans: 1 keer gewonnen in 7 wedstrijden, 4 keer 1-1 op een rij Boos zijn op de ref haalt de focus weg van het eigen falen. Het lijkt me nuttiger dat Genk zich afvraagt waarom 3 keer thuis scoren, niet genoeg is om te winnen.

zich afvraagt waarom 3 keer thuis scoren, niet genoeg is om te winnen. Van Bommel vindt dat zijn ploeg goed speelt ondanks de nieuwe 0-0 en in zekere zin heeft hij gelijk. Maar er is toch ook iets mis bij Antwerp .

. Union staat na 9 matchen gewoon weer mee op kop. Dat is toch redelijk straf, want de hele ploeg is daar vertrokken.

De nervositeit bij Club Brugge neemt toe

Club Brugge speelde alweer 1-1 gelijk, voor de 4e keer op een rij al. Je merkt aan alles - de lichaamstaal, de uitspraken - dat de nervositeit toeneemt. En dat is ook logisch.



De maand augustus, de maand van de opbouw met al die nieuwe spelers, een nieuwe coach en druk op die Europese wedstrijden, was best oké voor Club Brugge. Dat liet het beste verhopen.



Maar een maand later is de balans: 1 keer gewonnen in 7 wedstrijden, 4 keer 1-1 op een rij, 10 wedstrijden zonder clean sheet, enz.



Na dik 3 maanden werken met zijn kern weet coach Ronny Deila nog altijd niet precies hoe hij dit team het best laat voetballen, laat verdedigen en laat renderen.



Tegen STVV zei hij zelf dat hij een keer wat wilde proberen met die 3-5-2. Daar was weinig op getraind en hij moest het heel erg snel bijstellen, want het werkte niet. Daarmee heeft de coach toch geen beste beurt gemaakt, vind ik.

Een aanslepend probleem bij Club zijn de grote verschillen in één wedstrijd. Peter Vandenbempt

Ook de redelijke gelatenheid van de fans was veelzeggend. En wat ook een aanslepend probleem blijft, ook al in augustus, zijn de grote verschillen in één wedstrijd.



Soms heel goed, met veel druk en kansen, zoals gisteren in het vierde kwart. Dan denk je dat ze erover rollen. Na de 1-1 van STVV viel het dan wel weer gewoon helemaal stil.



Doelman Mignolet had het over een groot gebrek aan stabiliteit. De tegenstanders creëren gewoon te gemakkelijk kansen. En dat zorgt voor ongerustheid.



Zondag reist Club Brugge naar Standard. Daar wrijven ze zich al in de handen voor de komst van Ronny Deila. Dat zal een blij weerzien worden, denk ik.



Club Brugge speelt de komende wedstrijden ook nog tegen Antwerp en Union en nog 2 belangrijke Europese wedstrijden. Het is toch stilaan tijd dat de coach zijn zaken op orde krijgt.

De achterdeur bij Genk blijft wagenwijd openstaan, dan kun je niet winnen

Genk speelde ook weer gelijk, voor de 2e week op een rij thuis 3-3, tegen rode lantaarn Westerlo. En dan is het boos op de scheidsrechter. Dat is altijd gemakkelijker en dan ligt de focus niet op het eigen falen natuurlijk.



Want voor mij is die rode kaart voor Baah niet de oorzaak van het puntenverlies. Al vond ik het ook wel een veel te strenge rode kaart en een vreemde uitleg van de scheidsrechter.



Geel vond ik wel op zijn plaats, want er werden toch 2 kletsen uitgedeeld. Dan was de uitkomst hetzelfde geweest, want hij had al een gele kaart gekregen.



Het lijkt me nuttiger dat Genk zich afvraagt, waarom het nu al 2 thuiswedstrijden op een rij 3 keer scoort en dat toch onvoldoende is om te winnen.



Waarom het 3 doelpunten incasseert en een tegenstander in een periode waarin Genk écht goed voetbalt en overwicht heeft, toch nog gevaarlijk kan zijn. En kan scoren, zoals Westerlo gisteren, dat is toch de laatste van het klassement en geen ploeg die overloopt van vertrouwen.



Gisteren zat Racing Genk wat mij betreft ondanks die man minder in een zetel na de rust. Als je dan een beetje gegroepeerder verdedigt, dan kan je de snelheid en het vernuft gebruiken op de tegenaanval om Westerlo dood te doen.



Maar het verdedigde 2 keer slap. Dat maakt nu 4 overwinningen in 16 officiële wedstrijden. Dan mag je nog uitstekend gevoetbald hebben, zoals Genk al vaak heeft gedaan. En veel doelpunten maken, 9 in de laatste 4 wedstrijden is best wel een goed gemiddelde.



Maar als de achterdeur wagenwijd blijft openstaan, kan je geen matchen winnen.



Antwerp mist creativiteit en genialiteit in de laatste 20 meter

Ook Antwerp bleef op een gelijkspel steken bij KV Mechelen: voor de derde 0-0 op een rij. Toch vindt coach Van Bommel dat zijn ploeg goed speelt en ik vind dat hij in zekere zin gelijk heeft.



Maar 3 keer 0-0 tegen RWDM, Gent en KV Mechelen, dan is er toch ook iets mis. Tegen Gent en KV Mechelen was het een uur wachten op een schot tussen de palen. Dan kan je zeker niet scoren.



Ik blijf vinden dat er na het vertrek van Stengs, om die maar te noemen, te weinig creativiteit en genialiteit in het elftal zit. En ik bedoel dat dan in de laatste 20 meter.



Het baltempo tegen KV Mechelen was al hoger. En het duo Vermeeren-Keita blijft nog altijd heel erg goed. En anders dan Genk en Club Brugge is Antwerp wel sterk in de organisatie.



Dat moet je de coach nageven: hij heeft de discipline erin geslepen, er zit een voorbeeldige mentaliteit in het elftal. Er waren kansen om te scoren Achter de Kazerne, maar die had KV Mechelen ook. En zoveel waren het er nu ook weer niet.



Het helpt niet dat Vincent Janssen een moeilijke periode heeft en dat hij nauwelijks in stelling werd gebracht de voorbije wedstrijden. Alle jongens die al uitgeprobeerd zijn op de flanken, hebben het moeilijk en zorgen voor weinig gevaar.



Woensdag komt Sjachtar in de Champions League. Als je graag derde wil worden in de groep, is 0-0 echt niet genoeg. Net als 3 overwinningen in 9 competitiewedstrijden. Het is tijd voor een tussensprintje de komende weken tegen Eupen en Charleroi.



Wie weet verbaast Union ons donderdag ook op Anfield

De winnaars van het weekend heten zo Anderlecht (1-3 op Eupen) en Union, dat thuis met 3-1 won van Charleroi. Union trekt donderdag naar Liverpool in de Europa League en ik heb geen idee of het daar klaar voor is.



Want Alexander Blessin had tegen Charleroi - met respect gezegd - toch een B-ploeg opgesteld met 7 andere spelers. Die voetbalden alvast heel matig, maar het was goed genoeg om makkelijk te winnen.



Omdat Charleroi gewoon zorgelijk slecht was en slecht verdedigde. En omdat Union ineens onstuitbaar was op stilstaande fases.



Union staat na 9 matchen toch weer gewoon mee op kop. De hele ploeg is daar vertrokken na vorig seizoen. Dat is dus ronduit straf. Al staan die ploegen nog heel dicht bij elkaar.



Maar Liverpool is uiteraard nog wat anders. Wie bijvoorbeeld Tottenham-Liverpool heeft gezien, dat is toch een andere dimensie van het voetbal.



Ondanks het verlies en de 2 rode kaarten was Liverpool redelijk geweldig. Het is voor Union te hopen dat Liverpool niet dat niveau haalt donderdag. Dat er bijvoorbeeld een paar niet opgesteld worden. Ik zou zeggen Szoboszlai en Salah, om er maar 2 te noemen.



Maar oké: Union heeft ons al veel vaker verbaasd en wie weet doen ze dat nog een keer op Anfield. Het is hoe dan ook een geweldig avontuur voor de hele Union-familie.