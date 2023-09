Kwistig Antwerp blijft in Mechelen voor de 3de wedstrijd op een rij op een brilscore steken

clock 22:36 einde, 22 uur 36. EINDE. 0-0. Een nieuwe 0-0 is een feit. Mechelen en Antwerp houden elkaar in evenwicht. De bezoekers kunnen voor de derde wedstrijd op rij niet scoren (en dus ook niet winnen) in de eigen competitie. . EINDE. 0-0 Een nieuwe 0-0 is een feit. Mechelen en Antwerp houden elkaar in evenwicht. De bezoekers kunnen voor de derde wedstrijd op rij niet scoren (en dus ook niet winnen) in de eigen competitie.

clock 90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. De bal wordt weggewerkt. We zitten in de slotminuut. Gebeurt er toch nog iets?

clock 90+2' Gele kaart voor Anthony Valencia van Antwerp tijdens tweede helft, minuut 92 yellow card Anthony Valencia Antwerp

clock 90+2' tweede helft, minuut 92. Mechelen versiert nog een vrije trap op een interessante plek. We zitten bijna in de allerlaatste minuut van de toegevoegde tijd.

clock 90+1' Er komen 3 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 3 - extra time

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij KV Mechelen, Jannes van Hecke erin, Rob Schoofs eruit wissel substitution out Rob Schoofs substitution in Jannes van Hecke

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. Vervanging bij KV Mechelen, Norman Bassette erin, Lion Lauberbach eruit wissel substitution out Lion Lauberbach substitution in Norman Bassette

clock 89' tweede helft, minuut 89. Balikwisha is goed ingevallen. De winger versierde al meerdere hoekschoppen en ziet ook nu hoe zijn poging over de achterlijn wordt geduwd door een Mechels been.

clock 86' tweede helft, minuut 86. Het begint op een belegering te lijken. Alderweireld probeert het eens van buiten de zestien - we weten dat hij het kan - maar zijn schot gaat toch een meter naast de kooi van Coucke.

clock 83' tweede helft, minuut 83. Alderweireld er net naast. Alderweireld was er dichtbij! Yusuf schildert een voorzet de zestien in, de poging van de kapitein zweeft nipt naast de paal.

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Antwerp, Alhassan Yusuf erin, Jurgen Ekkelenkamp eruit wissel substitution out Jurgen Ekkelenkamp substitution in Alhassan Yusuf

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Antwerp, George Ilenikhena erin, Vincent Janssen eruit wissel substitution out Vincent Janssen substitution in George Ilenikhena

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KV Mechelen, Toon Raemaekers erin, Sandy Walsh eruit wissel substitution out Sandy Walsh substitution in Toon Raemaekers

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij KV Mechelen, Geoffry Hairemans erin, Nikola Storm eruit wissel substitution out Nikola Storm substitution in Geoffry Hairemans

clock 77' tweede helft, minuut 77. Daar was Lauberbach plotseling! De Duitser kreeg een harde voorzet van Walsh aangespeeld, maar zijn deviatie is te hoekig om de bal in het doel te duwen. Daar zat misschien wel meer in!

clock 72' tweede helft, minuut 72. Antwerp heeft Mechelen nu toch wel in een omknelling. Tom Boudeweel op Radio 1.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vermeeren stuurt Valencia het straatje in, maar die kan Janssen net niet bereiken omdat Mrabti goed staat op te letten.

clock 68' tweede helft, minuut 68. De ruimtes worden groter en de nervositeit neemt toe. We zitten ei zo na in de laatste twintig minuten.