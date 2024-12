Pijnlijke nederlaag op Beerschot geeft doorslag: Miron Muslic is niet langer trainer van Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft Miron Muslic op de keien gezet. De 42-jarige trainer moet vertrekken bij de Vereniging halfweg een teleurstellend seizoen. Cercle staat voorlopig voorlaatst in de Jupiler Pro League. De pijnlijke remonte van Beerschot afgelopen weekend gaf de doorslag. Assistent Jimmy De Wulf neemt voorlopig over van de Oostenrijker.

Na ruim drie jaar in Jan Breydel zit het avontuur van Miron Muslic bij Cercle Brugge erop.

De Oostenrijker werd in oktober 2021 aangesteld als assistent-coach bij de Vereniging, een jaar later mocht hij de ploeg leiden als T1. Onder Muslic stond Cercle vorig seizoen in de Champions' Play-offs en pakte het een Europees ticket.

Dit jaar leek zijn toverdrank uitgewerkt bij de spelerskern. De coach uitte meermaals zijn onvrede over bepaalde keuzes van het bestuur. Zo was er de Conference League-blamage bij Vikingur en ging topschutter Kevin Denkey over de toonbank in november.

Toch moet ook Muslic toegeven dat het niet goed draaide. Zijn geliefkoosde voetbal - hard werk incluis - leverde nauwelijks nog punten op. Cercle staat met 15 stuks met zijn voeten in het degradatiemoeras.

De pijnlijke nederlaag (3-2, red.) op Beerschot deed de emmer overlopen bij het bestuur. Na 101 wedstrijden stopt de 42-jarige coach zijn verhaal in Brugge.

"Cercle wil Miron uitdrukkelijk danken voor zijn inzet, werkethiek én passie en wenst hem het allerbeste toe in zijn verdere toekomst", klinkt het op de website.