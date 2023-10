Hans Vanaken verschuift crisis van Club Brugge richting Antwerp met late winnende treffer in topper

Club Brugge - Antwerp in een notendop:

Het mooiste doelpunt in deze topper was zonder twijfel de openingstreffer van Ferran Jutgla. De Catalaan solliciteerde naar de goal van het jaar met een heerlijk technisch kunststukje. Zijn vervanging op het uur wekte dan ook verbazing. Niet in het minst bij de Club-supporters die met gefluit hun ongenoegen uitten.

Jutgla zorgt voor zeldzaam moment van schoonheid

Veel druk op de ketel bij beide ploegen voor deze topper en die werkte verlammend. De schrik om te verliezen leek groter dan de wil om te winnen en dat leverde een draak van een eerste helft op. Pas na een halfuur zorgde Jutgla voor de eerste bal tussen de palen, Butez had er weinig moeite mee. Antwerp kwam niet verder dan een ongevaarlijk afstandsschot van Ekkelenkamp en een afzwaaier van Balikwisha. De lelijkheid werd in het slot van de eerste helft gecompenseerd door een fabelachtig mooi doelpunt van Jutgla op een verre inworp van Buchanan. Met de rug naar doel en omringd door Antwerp-spelers hield de Catalaan de bal drie keer omhoog om vervolgens al vallend met buitenkant voet te scoren. Wat een goal.

Vanaken laat Antwerp verslagen achter

Zo slap de eerste helft begon, zo vinnig schoot de tweede uit de startblokken. Butez moest meteen aan de bak op een schot van Zinckernagel, terwijl Muja Mignolet op de proef stelde. Op het uur kon Bataille zelfs scoren op aangeven van Ekkelenkamp, maar de gelijkmaker werd terecht afgekeurd voor buitenspel.



Twintig minuten voor het einde kwam die gelijkmaker er toch. Meijer liet zich achteraan aftroeven door Corbanie en amper 27 seconden na zijn invalbeurt werkte George Ilenikhena de bal in doel. Plots was alles te herdoen in het Jan Breydelstadion.



Antwerp nam geen vrede met een puntendeling. Op een prima aangesneden hoekschop van Balikwisha dwong Alderweireld Mignolet tot een knappe redding. Club ontsnapte en sloeg diep in de slotfase zelf genadeloos toe. Thiago legde de bal klaar voor Vanaken en die bracht de Club-aanhang in extase met een rake knal.