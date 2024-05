De Bruyne is "stram", maar lijkt fit te raken voor titelmatch: "Het voelde als een mes in mijn been"

"Maar het is een impactblessure, dus het valt wel mee. Het komt wel in orde."

"Het is wel oké", stelt De Bruyne vandaag gerust bij Sky Sports. "Ik ben een beetje stram aan mijn achillespees. Het voelde op het moment van impact als een mes in mijn been."

Op de slotspeeldag van de Premier League lijkt City dus te kunnen rekenen op De Bruyne. Niet onbelangrijk, want met een zege tegen West Ham kan City zich voor de 6e keer in 7 jaar tot Engels kampioen kronen.



Toch wil De Bruyne nog niet te vroeg juichen, want ook Arsenal maakt nog kans op de titel. "We weten dat het nog niet gedaan is", aldus de Rode Duivel.



"Iedereen zegt dat het nu gemakkelijk is, maar dat is niet zo. Er is altijd druk in zo'n situatie."

Als City met punten morst op de slotspeeldag, is er nog een kans voor Arsenal om met de landstitel te gaan lopen. Zoniet eindigt de ploeg van Leandro Trossard voor het 2e jaar op een rij op de 2e plek.