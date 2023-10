Zo succesvol als speler, zo vervloekt als trainer: Van Bommel evenaart negatief record in Champions League

Als speler stapelde Mark van Bommel de overwinningen op in de Champions League. In 76 matchen was de middenvelder goed voor 6 goals en 8 assists voor PSV, Bayern München, Barcelona en AC Milan.

Het hoogtepunt volgde in 2006, toen hij met Barcelona de Beker met de Grote Oren in de lucht mocht steken.

Als trainer verloopt de jacht naar een zege veel moeizamer.



Vijf jaar geleden kon de coach (in een loodzware poule) maar twee puntjes sprokkelen met PSV tegen Barcelona, Inter en Tottenham.



Bij het Duitse VfL Wolfsburg kreeg Van Bommel twee seizoenen geleden maar drie matchen de kans: zowel tegen Lille als Sevilla bleef hij toen steken op een gelijkspel, tegen Salzburg werd verloren.

Ook bij Antwerp duurt de Champions League-vloek voort: Van Bommel moest nu al drie keer het onderspit delven tegen Barcelona, Sjachtar en Porto.

Met nul zeges, vier gelijkspelen en acht nederlagen is de Nederlander nu de trainer met de meeste duels in de Champions League zonder één overwinning. Hij evenaart daarmee recordhouders Giorgos Donis (APOEL Nicosia) en Stanimir Stoilov (Levski Sofia en Astana).

De opdracht voor Van Bommel in de volgende drie poulewedstrijden is dan ook duidelijk: een wedstrijd winnen.

Dat hij een vloek kan uitgommen, bewees de Nederlander vorig jaar al. Toen had hij nog de reputatie van een trainer die het niet kon afmaken en antwoordde hij met de dubbel met Antwerp. Slaat hij nog eens terug tegen Barcelona, Porto of Sjachtar?