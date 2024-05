Dubbele pech op spekgladde wegen: Biniam Girmay valt twee keer kort na elkaar en moet Giro verlaten

Niet één, maar twee schuivers kort na elkaar. Biniam Girmay beleefde niet zijn meest aangename rit in de Giro. De Eritreeër probeerde na zijn eerste val - en een korte oplapbeurt met ijszakken - nog door te fietsen, maar opnieuw kwam hij in aanraking met de spekgladde weg. Met zijn gehavende lichaam is een opgave in de Giro het enige logische gevolg.