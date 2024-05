Tadej Pogacar laat geen kruimeltje liggen en vult zijn mandje met een derde ritzege in de Giro

Bekend terrein voor Pogacar

Prati di Tivo is dan wel een toeristisch bergdorpje en skioord, in de koers is de klim nog niet zo vaak beklommen. Franco Balmamion was in 1967 de eerste die er kon zegevieren in de teloorgegane Cronostaffetta. In 1975 won Giovanni Battaglin er in de Ronde van Italië.



Daarna was het wachten tot 2012 eer de klim opnieuw werd aangedaan. Vincenzo Nibali won er toen in Tirreno-Adriatico. Ook Chris Froome en Tadej Pogacar konden daarna zegevieren in het bergdorp. Die laatste in de Tirreno van 2021. De Sloveen koerst straks dus op bekend terrein.



De laatste renner die won op Prati di Tivo was Aleksej Loetsenko, dit jaar in de Ronde van de Abruzzen. De Kazak, voorlopig zesde in de stand, heeft straks dus misschien wel een streepje voor.