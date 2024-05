Tadej Pogacar looft ploegmaats na hattrick en grapt: "64 ritzeges van Eddy Merckx? Pffff"

Met 3 op 8 heeft Tadej Pogacar net niet de helft van de Giro-ritten tot dusver gewonnen. Ook op Prati di Tivo was de Sloveen heer en meester. "Ik had dit niet verwacht", verraste hij enigszins in het flashinterview na de finish. Bij onze Renaat Schotte was de roze trui dan weer in een komische bui.

Tadej Pogacar maakte het niet echt spannend. Ook al werd hij links en rechts gekieteld, de Sloveen moest zijn grip op de 8e etappe op geen enkel moment lossen.

"Ik had de ritwinst niet verwacht vandaag, helemaal niet", kwam hij verrassend uit de hoek bij zijn eerste reactie.

"Mijn ploeg UAE Team Emirates heeft het dan ook fantastisch gedaan. De verschillen waren beperkt bij de voet van de slotklim en Rafal (Majka, red) deed een geweldige lead-out."

"Het is super dat ik hier in de Giro win nadat ik hier ook al gewonnen had in Tirreno-Adriatico. Mijn ploegmaats zeiden dat ze voor de zege wilden gaan na de eerste lange klim van de dag. Ik had er ook vertrouwen in als ik hen zag rijden."

Ook in de finale regelde Pogacar vlotjes het verkeer. "Daniel Martinez is een hele goeie finisher en ik zag hem als mijn belangrijkste concurrent. Er werd wat aangevallen, maar ik had het min of meer onder controle."

Zondag volgt nog een laatste etappe naar Napoli voor er gerust mag worden. "Ik hoop dat het een ontspannen dag wordt, maar de laatste 50 kilometer is tricky. Ik moet gefocust blijven, maar ik kan niet wachten tot de rustdag."