Cian Uijtdebroeks staat weer in het wit: "Soms moet je met je verstand koersen"

7e in de daguitslag, 5e in het klassement: Cian Uijtdebroeks mag zeker niet mopperen na de tweede aankomst bergop in de Giro. De kopman van Visma-Lease a Bike heeft na Prati di Tivo zijn witte trui ook weer bemachtigd.

Even leek het alsof Cian Uijtdebroeks zich zou laten verleiden tot een aanval op Prati di Tivo, maar dat gebeurde niet.

"Ik heb er misschien even aan gedacht", gaf hij toe. "Maar het was niet zo steil en met al die jongens in de groep mocht ik me ook niet opblazen."

"Soms moet je met je verstand rijden en ik heb redelijk conservatief gekoerst", aldus de witte trui. Dat klassement voert Uijtdebroeks nu weer aan met een bonus van 21 seconden op Antonio Tiberi.

"Dat kan een strijd in de koers worden, maar het is niet mijn hoofddoel. Ik wil gewoon zo hoog mogelijk eindigen en wit zou dan extra leuk zijn."

De roze trui, die hangt stevig om de schouders van Tadej Pogacar. Hoe kijkt Uijtdebroeks naar zijn dominantie?

"Sommigen hebben er commentaar op, maar misschien heeft hij die benen over 2 jaar niet meer. Soms moet je nemen wat je kan."