Antwerp beleeft opnieuw traumatiserende avond en gaat na rust helemaal kopje-onder tegen Porto

Antwerp - Porto in een notendop:

Opvallend: Hoe solide de defensie van Antwerp zich toont in de JPL, zo kwetsbaar presenteert het zich in de Champions League. Na 11 speeldagen in België slikte het nog maar 8 doelpunten, in het Kampioenenbal dikt de teller na amper 3 wedstrijden al aan tot 12 stuks.

Sleutelmoment: Of Antwerp zijn lesje had geleerd tegen Sjachtar? Niet echt. Ook tegen Porto kwam het slap uit de kleedkamer en moest het al na amper een minuut na de pauze een doelpunt incasseren. De voorbode voor een nieuwe afstraffing in de tweede helft.

Man van de match: Een masterclass invallen. Dat demonstreerde Evanilson bij Porto. De Braziliaanse aanvaller was de enige - noodgedwongen - wissel voor de rust en kantelde de wedstrijd in de tweede helft met een hattrick.

Vooruitblikken op morgen? ’t Is simpel: winnen moeten we doen.

Dinsdagmiddag hadden we de (ongrijpbare) Paul Gheysens amper een half minuutje aan de lijn. Tijd om grondig de situatie van zijn Antwerp te bespreken had de voorzitter niet - er wachtte een vliegtuig - maar met die ene quote zette hij wel de toon.



Voor de Great Old was het woensdagavond al do or die in de Champions League, na een logisch verlies tegen Barça en die dreun tegen Sjachtar. Porto thuis was dé allerbeste kans om Europees te blijven dromen.

In een flauwe eerste helft met amper echte kansen, maar veel kleine foutjes kozen beide ploegen voor een behouden aanpak.

Het resultaat: een lang voorspel op de Bosuil.