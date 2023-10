Van Bommel vergeeft Vermeeren zijn foutje: "Ik mag het niet zeggen, maar dit is goed voor zijn ontwikkeling"

"Ik zal met hem spreken, maar ik zal hem niet moeten zeggen dat hij in de fout ging. Geloof me: dat zal hij zelf goed genoeg weten en daarom zal hij de komende dagen niet te genieten zijn. Het is een zelfregulerend talent, dat deze fout geen tweede keer meer zal maken."

"Déjà vu is ook het woord dat ik gebruikt heb, tijdens de rust zelfs", vertelt Van Bommel. "Onze eerste helft was opnieuw goed, maar je voelt dat we op de toppen van onze tenen moesten lopen."

Met nul op negen lijkt het cadeau, dat de Champions League moest worden na het wonderjaar van Antwerp, eerder op een lange lijdensweg.

"We wisten op voorhand dat we dit risico in deze competitie liepen", legt Van Bommel uit.

"Dit toont de keerzijde van ons succes aan. Hadden we in de Europa League of de Conference League gespeeld, dan hadden we hoogstwaarschijnlijk meer dan nul punten gehad. Dan is de perceptie helemaal anders. We zijn wat vroeg voor de leeuwen gegooid, maar dit is het niveau waarnaar we moeten streven."

Toch zag de coach een stakeholder die wel twee helften op niveau was. "Onze supporters, die waren meer dan negentig minuten Champions League-waardig", sloot Van Bommel positief zijn persmoment af.