Eddy Snelders streng voor "onzichtbare" aanval Antwerp: "Wanneer trekt eens iemand mee de kar?"

"Of ik ook een flashback had naar Sjachtar? Ja, al vond ik deze nederlaag toch minder schrijnend. Toen had je het gevoel dat Antwerp tegen een te kloppen ploeg speelde én ze stonden 2-0 voor."

"Nu had je constant de indruk dat Porto wel het verschil zou maken. De openingsgoal van Antwerp was er eentje met veel meeval, een echte kans was het niet."

"Op het moment dat iedereen zich de vraag stelde of Antwerp zijn lesje geleerd had, volgde eigenlijk meteen het antwoord. Eerst de 1-1, dan de 1-2... Dan moet je toch concluderen dat Porto niet één, maar anderhalve maat te groot is voor de Great Old."

"Zéker het aanvallende compartiment. Daar scoorde Antwerp ver onder een aanvaardbaar niveau voor de Champions League, vind ik. Balikwisha? Ekkelenkamp? Janssen? Allemaal onzichtbaar."

"Muja was de enige die zich nog een béétje verweerde, maar de rest toonde zich zelden aanspeelbaar. Vermeeren en Yusuf vonden geen oplossing. Dan wordt het moeilijk, natuurlijk."