Mark van Bommel duidt Porto aan als "favoriet": "Punt halen wordt moeilijk voor ons"

Zoals verwacht kan Antwerp woensdag geen beroep doen op Mandela Keita. De kersverse Rode Duivel viel zaterdag uit tegen Charleroi.

"Het is zijn knie. Het is geen blessure voor zes maanden, en ik hoop dat hij heel snel terug is, maar voor de volgende interlandperiode zal hij niet meer spelen", bevestigde Mark van Bommel.

Die volgende interlandperiode staat half november geprogrammeerd. Keita mist dus in principe ook de return in Porto over twee weken (7 november).

Maar eerst wacht woensdagavond dus een tweede thuismatch in deze campagne tegen de Portugezen.

"Het is gewoon een hele goede ploeg met spelers die in België en Nederland niet zo bekend zijn, maar individueel wel heel sterk zijn. Het zal voor ons heel erg moeilijk worden."

"Porto is de favoriet morgen. Zij spelen al jaren op dit niveau, weten op welke momenten ze een match moeten stilleggen, wanneer ze moeten versnellen of wanneer ze agressief moeten verdedigen."

"Het wordt onderschat hoe goed zij zijn. Het wordt voor ons moeilijk om überhaupt een punt te halen."