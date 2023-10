Toby Alderweireld baalt na déjà vu: "Die snelle 1-1 kroop in de kopjes"

"Als je de eerste helft zag, kwamen we eigenlijk niet onverdiend op voorsprong", begon Toby Alderweireld zijn analyse nog positief.

"Maar dan is het jammer dat die 1-1 zo snel viel - dat is in de kopjes gekropen. We moeten Arthur (Vermeeren, die met balverlies aan de basis lag van de gelijkmaker, red.) wel beschermen. Op die leeftijd is het logisch dat je fouten maakt."

"Ik had wel een déjà vu-gevoel met Sjachtar", ging Alderweireld verder.

"We hebben 45 minuten laten zien dat we dit niveau aankunnen, maar geven het dan weg in de tweede helft. Enorm zonde. Want als we de 1-1 langer hadden kunnen vasthouden, was er ruimte ontstaan voor ons."