Dartel veulen van 40 jaar, nachtmerrie van Club-defensie en beenharde spil: de wapens van Porto tegen Antwerp

Dartel veulen met 40 jaar op teller

Want, vergis u niet. De Portugese verdediger heeft zijn houdbaarheidsdatum nog niet overschreden. Dat bewijzen beelden van eerder dit jaar: een sprint waar menig leeftijdsgenoot jaloers op zou zijn.

Pepe maakte in 2002 (!) zijn profdebuut in het hart van de defensie. Op zijn veertigste vertoeft hij daar nog steeds. Net op tijd is hij hersteld van een kuitblessure, is hij klaar om Vincent Janssen het leven zuur te maken.

Nachtmerrie van Club-verdediging

Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno. Of om het kort te houden: Galeno.

De naam die – op een dag na – een jaar later Brandon Mechele alsnog nachtmerries bezorgt. De lichtvoetige linksbuiten scoorde niet in de 0-4-pandoering in Jan Breydel. Wel tolde hij de Club-defensie tureluurs met zijn dribbels.

Een troost voor blauw-zwart: niet enkel zij zagen af tegen de Braziliaan.

In de 1/8e finales van vorig jaar kreeg Denzel Dumfries, rechtsachter bij Inter, het taakje "mandekker op Galeno" toebedeeld. Dat leverde uitzonderlijke beelden op. De Nederlander trok in een verloren duel plots de broek uit van zijn tegenstander.

En ook op de openingsspeeldag was er geen houden aan de Braziliaan. Hij legde eigenhandig Sjachtar over de knie met twee goals en een assist. Antwerp is alvast gewaarschuwd.