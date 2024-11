Crisis bij Man City, maar niemand weet hoe het komt: "Mocht Guardiola haren hebben, hij zou erin krabben"

ma 25 november 2024 08:32

Bij Manchester City is het lek nog altijd niet boven. Integendeel, tegen Tottenham lekte het afgelopen weekend doelpunten. Tim Wielandt, commentator bij Play Sports, vraagt zich af of dat nog wel goed komt, met de topper tegen leider Liverpool in het verschiet.

3 nederlagen in een hele jaargang in de Premier League: dat was de balans bij Manchester City vorig seizoen. Dat City nu 3 keer op een rij verliest - 5 keer na elkaar als we de League Cup en Champions League meetellen - is dus groot nieuws in Engeland. "Het is niet normaal", zegt Premier League-commentator Tim Wielandt bij Sporza.



"Ik heb eigenlijk geen idee wat er aan de hand is. En ik denk Pep Guardiola ook niet." "Mocht hij haren hebben, hij zou erin krabben terwijl hij naar een oplossing zoekt. Maar hij weet het momenteel ook niet, denk ik." "Al bij al speelt Manchester City niet zó slecht. Sommige zaken zijn onder het niveau, maar andere zaken zijn echt niet slecht."

Vroeger compenseerde Haaland de tegengoals, maar hij zit niet in vorm en mist veel kansen. Tim Wielandt (Play Sports)

"Het komt niet alleen door de afwezigheid van Rodri"

Niemand weet dus hoe de crisis er plots is gekomen. Al zijn er wel enkele duidelijke oorzaken van deze dramatische reeks. "Om te beginnen krijgen ze veel goals tegen na een counter. Er is wel het wegvallen van Rodri - toch de Gouden Bal - die een buffer was voor de verdediging. Maar daar kan het niet alleen aan liggen." "Je kunt zeggen dat ze veel doelpunten slikken, maar dat gebeurde vroeger ook wel eens. Alleen was er dan altijd nog Haaland die aan de overkant een paar goals maakte. Nu is de Noor niet in vorm en mist hij veel kansen, vooral dan in de Premier League." "Daarnaast zijn enkele oude spelers plots wat minder goed. Zo is de snelheid van Kyle Walker duidelijk afgebot. Hij wordt er de laatste weken regelmatig afgelopen." "En ten slotte heb je nog de vele blessures. Rodri had ik al vermeld, maar ook Dias en Doku zijn niet beschikbaar, Grealish timmert nog aan de weg terug en De Bruyne is zo goed als geblesseerd, anders zou hij tegen Tottenham niet pas invallen als het kalf al is verdronken."

Kevin De Bruyne weet het ook eventjes niet.

"Positie van Guardiola staat totaal niet ter discussie"

Guardiola wil zich niet wegsteken achter al die blessures. "Een ploeg als Manchester City, met al die middelen, mag dat absoluut niet als excuus gebruiken." Het is ietwat ongelukkig dat de Spanjaard net nu zijn contract heeft verlengd. "Maar zijn positie staat totaal niet ter discussie", zegt Tim Wielandt. "Ik denk dat Guardiola zelf beslist wanneer hij ermee stopt. Dat is zijn verdienste, door wat hij allemaal heeft opgebouwd bij City." "Ook de pers laat hem met rust. Er bestaat geen grotere naam in het Engelse voetbal dan Guardiola. Hij is dan ook heilig verklaard. Natuurlijk krijgt hij kritiek, maar nooit echt diepgaand." Het contrast met koploper Liverpool kan niet groter zijn, het verschil - 8 punten - was de laatste jaren ook zelden groter. Komend weekend staan ze tegenover elkaar. "Dan zullen we meer weten. Op dit moment ziet het ernaar uit dat City op alle vlakken kansloos is. Maar misschien worden ze door die underdogpositie - die ze zelden gewoon zijn - geprikkeld om eens andere oplossingen te vinden."

