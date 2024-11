"Of ik mijn geloof nu verlies? Nooit!" Ondanks een nieuw dieptepunt met Man City blijft Guardiola strijdvaardig

za 23 november 2024 21:43

Ook na een 0-4 pandoering thuis is Pep Guardiola niet uit zijn lood te slaan. Na een historische 5e nederlaag op rij zouden veel coaches beginnen twijfelen aan hun aanpak, daar hoort de Spanjaard duidelijk niet bij: "Waarom zouden we het plots anders moeten aanpakken na 8 jaar succes?"

"Dit is een nieuwe realiteit voor ons. We moeten die accepteren en doorgaan. Je faalt en staat daarna opnieuw op."



Een niet mis te verstane boodschap van Pep Guardiola na een nieuwe nederlaag tegen Tottenham.



Zijn Manchester City vaart inderdaad in onbekende (woelige) wateren. Het was al van november 2022 geleden dat zijn pionnen een thuiswedstrijd in de Premier League verloren.



Ook de negatieve reeks van verliespartijen wordt zo wat langer: de teller staat nu op 5 matchen na elkaar zonder zege. De ergste crisis in 18 jaar kleurt zo nog wat donkerder.

"Wat ik denk na deze 0-4 tegen Tottenham Hotspur? Proficiat aan hen".



Goedgemutst verscheen Guardiola niet voor de microfoon van Match of the Day. Begrijpelijk natuurlijk, na een zoveelste nieuwe teleurstelling.



"Het is een spiraal waar we momenteel niet uit raken", zoekt de coach van De Bruyne en co naar antwoorden. "Vroeger dachten we dat dit ons nooit zou kunnen overkomen, nu is het zowaar gebeurd."

We geraken op dit moment moeilijk uit die negatieve spiraal Pep Guardiola

"Hoe we hier uit moeten komen? In eigen boezem kijken, het vertrouwen in ons eigen kunnen behouden en hard verder werken."



"Er zijn ook veel details die we niet in de hand hebben op dit moment", verwijst Guardiola nog eens naar de blessures van zijn sterkhouders.



"Toch geef ik mijn geloof niet op. Ik zal altijd vertrouwen hebben in deze club en mijn spelers. Het is gepasseerd, nu moeten we verder. Vergeet trouwens niet dat je tegen een team als Tottenham altijd kan verliezen als zij hun kansen afmaken."

Birthday Boy Maddison

Dan voelt dubbele doelpuntenmaker James Maddison zich meer dan aangesproken.



Op zijn verjaardag nota bene pakte hij City twee keer ijskoud in 7 dolle minuten. En of de Engelsman ervan genoten heeft.



"Het is zeldzaam om hier te komen winnen. Daar moeten we echt van genieten", doet Maddison met pretoogjes zijn verhaal.



"We waren echt briljant tegen de kampioen. Want dat zijn ze nog altijd hé! Met agressief voetbal en passie konden we ze wegzetten. Dat we dan ook nog eens 4 keer scoren doet enorm veel deugd."



"Ikzelf voel me ook super bij het team, ik had een uitzonderlijke dag", sluit hij tevreden af.