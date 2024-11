Het "dipje" is een keiharde crisis geworden: Man City verliest voor 5e (!) keer op een rij na blamage tegen Tottenham

za 23 november 2024 20:55

Manchester City einde 0 - 4 herbekijk Tottenham Hotspur 1' - Geel - Yves Bissouma 13' - Doelpunt - James Maddison (0 - 1) 20' - Doelpunt - James Maddison (0 - 2) 52' - Doelpunt - Pedro Porro (0 - 3) 55' - Geel - Rico Lewis 63' - Verv. Son Heung-min door Brennan Johnson 74' - Verv. Savinho door Kevin De Bruyne 74' - Verv. Rico Lewis door Jack Grealish 78' - Geel - Bernardo Silva 80' - Geel - Kevin De Bruyne 80' - Geel - Pape Sarr 89' - Verv. James Maddison door Timo Werner 90' - Verv. Pape Sarr door Lucas Bergvall 90' - Verv. Iyenoma Udogie door Djed Spence 90+2' - Geel - Manuel Akanji 90+3' - Doelpunt - Brennan Johnson (0 - 4) Premier League - speeldag 12 - 23/11/24 - 18:32 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door James Maddison na 13', 0 - 1 13' James Maddison 0 - 1 James Maddison 13' goal door James Maddison na 20', 0 - 2 20' James Maddison 0 - 2 James Maddison 20' goal door Pedro Porro na 52', 0 - 3 52' Pedro Porro 0 - 3 Pedro Porro 52' goal door Brennan Johnson na 90+3', 0 - 4 90+3' Brennan Johnson 0 - 4 Brennan Johnson 90+3'

Hoe pompt Guardiola opnieuw energie in deze ploeg? Manchester City blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Tottenham kwam met duidelijke 0-4-cijfers winnen in Manchester, waar de teleurstelling van de spelers afdroop. Ook invaller De Bruyne kon de wedstrijd geen nieuw leven inblazen.

“You’re getting sacked in the morning”



Leedvermaak van de bovenste plank bij de meegereisde Tottenham-fans.



Of Guardiola, die net een contractverlenging tekende, de ironie kan smaken weten we niet, wél dat hij met open mond naar een nieuw dieptepunt van zijn trainerscarrière stond te kijken.



Een kleine greep uit het crisisgamma: voor het eerst verloor Guardiola 5 wedstrijden op een rij als coach en nog nooit kwam hij in Manchester 0-3 achter. Komt daar nog bij: Tottenham kon nu al voor een 7e keer winnen van de

Spaanse coach. Geen enkele ploeg doet beter. Van zwarte beesten en dito dagen

gesproken.

Maddison voor de bullseye

Manchester City – met De Bruyne op de bank - speelde nochtans vrank en vrij tijdens de openingsminuten. Het leverde meteen een trosje kansen op voor scherpschutter Haaland. Normaal heeft de Noor aan één loepzuivere mogelijkheid genoeg, maar zijn vizier stond nog niet op scherp.



Aan de overkant schoot Maddison wél raak: in 7 dolle minuten sloeg de draaischijf van Tottenham plots tweemaal ijskoud toe, in beide fases zag Gvardiol er niet al te best uit.



Guardiola wist niet wat hem nog maar eens overkwam, een nieuw doemscenario hing in de lucht.

Ook King Kev bijt zijn tanden stuk

Het positieve openingsspel van de eerste helft bleef na de koffie achterwege, de slordigheden en frustraties stapelden zich op. Na een nieuwe snedige counter speelden die van Tottenham het voor een derde keer haarfijn uit, van dichtbij jaste Porro de 0-3 tegen de touwen. Johnsen zorgde in de slotminuut voor het orgelpunt en de 0-4, maar de doodsteek was al veel eerder gegeven.



De Bruyne kreeg nog 20 minuten van Guardiola om het tij te keren, maar toen was het kalf al lang verdronken.



Man City verliest dus opnieuw, leider Liverpool kan zichzelf morgen een voorsprong van 8 punten cadeau doen als het wint tegen Southampton. Ondanks zijn dramatische reeks blijft het wel tweede in de Premier League.

