LIVE: Biniam Girmay stapt uit de Giro na dubbele val in natte afdaling

Het peloton was even in verschillende stukken gebroken, maar steeds meer worden die weer dichtgelijmd. Nog 50 overwegend vlakke kilometers tot de finish. Die zijn bijna een kopie van het vlakke tussenstuk richting de Capi in Milaan-Sanremo.



Het gaat namelijk voortdurend langs de Ligurische kustlijn, vanaf Savona tot aan de Capo Mele, de eerste van de Capi in La Primavera. Daar stopt het echter vandaag, want de Capo Cervo doen we niet aan. De aankomst ligt een goede 2 km na de top van de Capo Mele.