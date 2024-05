Triest nieuws uit Oekraïne: gewichthefkampioen eerste olympiër die sterft in conflict met Rusland

di 7 mei 2024 15:02

De oorlog in Oekraïne spaart niks of niemand. Gewichtheffer Oleksandr Pielieshenko (30), die in 2016 nog 4e werd in de gewichtsklasse tot 85 kg op de Spelen in Rio, is afgelopen zondag omgekomen. Dat heeft het Oekraïense Olympische Comité maandag bevestigd. Hij is de eerste olympïer die het leven laat in het conflict.

De 30-jarige Pielishenko werd in 2016 nog 4e werd in de gewichtsklasse tot 85 kg op de Spelen in Rio. Daarnaast was hij ook tweevoudig Europees kampioen. Zijn carrière had wel een schaduwkant. Zo werd hij meermaals betrapt op doping en was hij al sinds 2018 niet meer actief in competitie. "Al in het begin van de oorlog sloot Pielieshenko zich aan bij het Oekraïnse leger om zijn vaderland te verdedigen tegen de Russische bezetter. Gisteren ontvingen we het trieste nieuws van zijn overlijden," schreef het Oekraïense Olympische Comité. Ook de Oekraïense gewichthefbond stond stil bij het overlijden van de gewichtheffer en plaatste een foto op Instagram: "Met groot verdriet delen wij mee dat het hart van de waardige sportkampioen en tweevoudig Europees kampioen Oleksandr Pielieshenko is gestopt met kloppen. We betuigen onze oprechte deelneming aan de familie en iedereen die Oleksandr heeft gekend."

