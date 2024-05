Kipchoge slachtoffer van complottheorie rond dood Kiptum: "Kreeg berichten dat ze mijn huis zouden afbranden"

di 7 mei 2024 15:18

De dood van marathontalent Kelvin Kiptum bleef niet zonder gevolgen voor Eliud Kipchoge. Niet alleen rouwde de tweevoudige olympische kampioen om de dood van zijn landgenoot, hij raakte ook gevangen in een web van complottheorieën. Kipchoge zou volgens online belagers een rol gespeeld hebben in het tragische ongeval. "Het ging zelfs zover dat ik mijn eigen schaduw niet meer vertrouwde", deelt hij nu bij de BBC.

De nog maar 24-jarige Kelvin Kiptum was het nieuwste marathonwonder dat Kenia afleverde. In Chicago scherpte hij het wereldrecord aan tot 2 uur en 35 seconden. Dat hij plots was omgekomen in een verkeersongeval, kon volgens complotdenkers op sociale media geen toeval zijn. Dus werd een schuldige gezocht: landgenoot Eliud Kipchoge. "Ik was geschokt toen ik die eerste berichten las", zegt de 39-jarige Keniaan. "Kiptums dood was al het slechtste nieuws dat ik ooit te horen kreeg in mijn leven. Ik had er absoluut niets mee te maken." Al dachten de belagers op de online platformen er anders over, zonder harde bewijzen. De man die het stokje moest doorgeven aan de jongere generatie werd zo slachtoffer van tientallen bedreigingen.

Ik werd echt bang dat mijn kinderen naar school zouden gaan en niet meer zouden terugkomen. Eliud Kipchoge

"Ik heb veel slechte dingen ontvangen", deelt Kipchoge nu zijn verhaal bij de Britse publieke omroep BBC. "Dat ze mijn (trainings)kamp in brand zullen steken, dat ze mijn investeringen in de stad zullen verbranden, dat ze mijn huis zullen verbranden. En zelfs dat ze mijn familie zullen verbranden." Zo kwam de hardloper in een rusteloze periode terecht, waarin hij vreesde voor de gezondheid van zijn dierbaren. "Ik heb niet de macht om naar de politie te gaan en te vertellen dat mijn leven concreet in gevaar is. Dus mijn zorg was eigenlijk om mijn familie te vertellen dat ze extra voorzichtig moesten zijn", vertelt hij. "Ik begon veel mensen te bellen. En ik werd echt bang dat mijn kinderen naar school zouden gaan en niet meer zouden terugkomen."

Eliud Kipchoge moet lossen in de marathon van Tokio. Hij wordt pas 10e.

Ook sportief de dupe

Uiteraard had de woelige periode ook effect op de sportieve prestaties van de marathonloper. "Zeker omdat ik te weten kwam dat zelfs 90% van mijn trainingsmaats, met wie ik bijna dagelijks contact had, me plots lieten vallen. Blijkbaar zijn vriendschappen dan toch niet voor eeuwig", gaat Kipchoge voort. Die klap was mede verantwoordelijk voor zijn slechtste prestatie sinds 2013. In de marathon van Tokio in maart werd hij slechts - voor zijn standaard - tiende. "Toen ik in Tokio was, heb ik drie nachten niet geslapen", deelt hij de verklaring. "Het voelde als mijn slechtste prestatie ooit." Maar bij de pakken blijven zitten? Dat kan niet als topsporter. "Ik wil nog eens geschiedenis schrijven op de Spelen en de eerste worden die twee marathons op rij wint", besluit Kipchoge met hernieuwde moed.